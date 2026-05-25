Policías salvaron la vida de un bebe en Monterrico

En la tarde de este domingo, una hombre se acercó a la base del Grupo Garra de la Policía en el barrio 25 de Mayo de la localidad de Monterrico con una mujer quien presentaba a un menor de 11 meses en brazos, quien no respondía a los estímulos.

De inmediato, personal de la unidad, realizo maniobras R.C.P. en el momento en que la menor fue trasladada en un móvil policial hacia el Hospital San Isidro Labrador de Monterrico.

Logrando posteriormente restablecer las funciones vitales del bebé, quien seguidamente fue asistido por personal de salud del mencionado nosocomio, donde realizaron las atenciones correspondientes, constatando que la bebé se encontraba estable.

Por lo que los policías intervinientes fueron felicitados por el compromiso y profesionalismo demostrado con la comunidad y más en este importante caso.