Celebración del «Día Mundial del Fútbol 2026»

El Día Mundial del Fútbol se propone fomentar el deporte en todo el mundo, en particular el fútbol, como medio para impulsar la paz, el desarrollo, el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El poder transformador del fútbol

El deporte ha sido clave para promover la paz en todo el mundo y ha contribuido de manera decisiva al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El fútbol, por su alcance y popularidad, tiene un papel muy especial.

Más allá de la mera recreación, el fútbol se ha convertido en un lenguaje universal hablado por personas de todas las edades, que trasciende las fronteras nacionales, culturales y socioeconómicas. Esta pasión compartida fomenta un sentimiento de comunidad y orgullo nacional.

El gran atractivo y la accesibilidad del fútbol lo convierten en una potente herramienta para promover la salud y el bienestar. También ha servido como plataforma vital para promover la igualdad de género y empoderar a mujeres y niñas, tanto dentro como fuera del campo de juego.

Además, el fútbol sirve de catalizador para la inclusión social, al fomentar la unidad y derribar barreras entre comunidades muy diversas. Proporciona un espacio en el que convergen individuos de diversos orígenes para promover el entendimiento mutuo, la tolerancia, el respeto y la solidaridad.

Antecedentes

En 2024 se cumple el centenario del primer torneo internacional de fútbol de la historia en el que estuvieron representadas todas las regiones, celebrado en París en el marco de los Juegos Olímpicos de Verano de 1924, y se celebró el 25 de mayo de ese año.

En conmemoración de este logro histórico, el 7 de mayo de 2024, la Asamblea General aprobó la Resolución A/RES/78/281 por la que se proclama el 25 de mayo

Día Mundial del Fútbol

La resolución destaca «el alcance mundial del fútbol y su repercusión en diversas esferas, como el comercio, la paz y la diplomacia» y resalta también sirve para crear un espacio para la cooperación.

Reconoce además «el papel fundamental de la Fédération Internationale de Football Association y el importante papel de las federaciones regionales y nacionales de fútbol, así como de las asociaciones pertinentes, en la promoción del fútbol como juego».

La resolución anima a todos los países a apoyar el fútbol y otros deportes como herramienta para promover la paz, el desarrollo y la capacitación de mujeres y niñas. Asimismo, los alienta a adoptar políticas y programas para promover el fútbol y otros deportes y actividades físicas.

Invita a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y regionales, el mundo académico, la sociedad civil y el sector privado a que celebren el Día Mundial del Fútbol de una manera acorde con las prioridades nacionales y a que «difundan las ventajas del fútbol para todos, incluso mediante actividades educativas y de concienciación pública.»

(Naciones Unidas)