Plantean la necesidad de obras pluviales para la zona tabacalera

Autoridades de la Municipalidad de Perico y de la Cámara del Tabaco de Jujuy, plantearon la necesidad urgente de obras pluviales, para evitar inundaciones en la zona tabacalera de los Valles.

En una reunión llevada a cabo esta semana en el salón de reuniones de la Cámara del Tabaco de Jujuy, el intendente Rolando Ficoseco, acompañando de su secretario de Producción e Industria, Martin Miguel Llanos, fueron recibidos por las autoridades de la Institución, encabezadas por su presidente, el Dr. Pedro Pascuttini.

En la oportunidad, acordaron avanzar en la gestión de obras pluviales para la zona tabacalera, debido al gran perjuicio social y económico que causan las inundaciones en la época estival, tanto en la producción como en las ciudades que se encuentran en los Valles.

Los representantes del sector tabacalero también aprovecharon la oportunidad, para interiorizar a las autoridades de la comuna, sobre la difícil situación económica que atraviesa la producción, debido a los bajos precios, los altos costos, la presión tributaria y la baja recaudación del fondo especial del Tabaco, entre otras problemáticas y necesidades.

Atendiendo el pedido de los productores, el intendente Ficoseco, señaló: “hemos acordado aunar los esfuerzos para avanzar en la gestión de las obras que se necesitan para proteger a nuestros productores y a los vecinos de nuestra ciudad que todos los años se ven gravemente perjudicados por las inundaciones que ocurren en la época estival”.