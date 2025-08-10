Las 24 Horas de Jujuy – Plantean la necesidad de obras pluviales para la zona tabacalera

Diario digital!

URGENTE

Plantean la necesidad de obras pluviales para la zona tabacalera

10 / agosto / 2025 Interior

Autoridades de la Municipalidad de Perico y de la Cámara del Tabaco de Jujuy, plantearon la necesidad urgente de obras pluviales, para evitar inundaciones en la zona tabacalera de los Valles.

Reunión entre la Municipalidad y la Cámara del Tabaco

 

En una reunión llevada a cabo esta semana en el salón de reuniones de la Cámara del Tabaco de Jujuy, el intendente Rolando Ficoseco, acompañando de su secretario de Producción e Industria, Martin Miguel Llanos, fueron recibidos por las autoridades de la Institución, encabezadas por su presidente, el Dr. Pedro Pascuttini.

En la oportunidad, acordaron avanzar en la gestión de obras pluviales para la zona tabacalera, debido al gran perjuicio social y económico que causan las inundaciones en la época estival, tanto en la producción como en las ciudades que se encuentran en los Valles.

Los representantes del sector tabacalero también aprovecharon la oportunidad, para interiorizar a las autoridades de la comuna, sobre la difícil situación económica que atraviesa la producción, debido a los bajos precios, los altos costos, la presión tributaria y la baja recaudación del fondo especial del Tabaco, entre otras problemáticas y necesidades.

Atendiendo el pedido de los productores, el intendente Ficoseco, señaló: “hemos acordado aunar los esfuerzos para avanzar en la gestión de las obras que se necesitan para proteger a nuestros productores y a los vecinos de nuestra ciudad que todos los años se ven gravemente perjudicados por las inundaciones que ocurren en la época estival”.

Comentários no Facebook

Radio en vivo

.

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario

Gremios

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos sectoriales

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos...

Ago 08, 2025 0

En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis recibió a referentes gremiales de la CGT filial Jujuy, con quienes abordó reclamos de distintos sectores de...
Leer más
SEOM San Pedro: “Están pisoteando los derechos de los trabajadores, y juegan con la necesidad del empleado estatal”

SEOM San Pedro: “Están pisoteando los...

Ago 08, 2025 0

Docentes jujeños exigen mejora salarial y rechazan políticas del Gobierno

Docentes jujeños exigen mejora salarial y...

Ago 07, 2025 0

Salud

El vicegobernador recibió a miembros del Programa Sonqo Calchaquí

El vicegobernador recibió a miembros del Programa Sonqo Calchaquí

Ago 08, 2025 0

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, recibió -acompañado por los legisladores Omar Gutiérrez, Mario Fiad y el director del SAME, Dr. Pablo Jure— a integrantes del...
Leer más
Con buenos resultados, avanza el Sistema de Incidencias y Reclamos del ISJ

Con buenos resultados, avanza el Sistema de...

Ago 07, 2025 0

El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad realizada por primera vez en la provincia

El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad...

Ago 07, 2025 0

Espacio Publicitario

Espacio publicitario