Gimnasia hizo todo para ganar, pero empató: Perdió la punta

Gimnasia y Esgrima de Jujuy logró empatar cuando hizo todo por llevarse la victoria. Igualó 1 a 1 ante Mitre de Santiago del Estero por la 26° fecha del Torneo de la Primera Nacional.

Los goles fueron convertidos por Marcos Machado antes del final del primer tiempo y empató Alejandro Quintana de tijera a los 38 minutos de la etapa final.

Con este empate, el Lobo perdió la punta y quedo a dos puntos de Gimnasia y Esgrima de Mendoza que venció a Chaco For Ever por 2 a 0 de visitante.

A lo largo del encuentro, Gimnasia jugó mejor y tuvo ocasiones de gol, pero falló en algunas y otras, fueron salvadas por el arquero del local. El gol del Tigre llegó cuando nada pasaba, la defensa del Lobo no pudo despejar una pelota del área chica y el volante del aurinegro venció a Milton Álvarez y puso el 1 a 0

En el segundo tiempo, el equipo de Matías Módolo salió con todo a buscar el empate, pero equivocaba los caminos. Los cambios le dieron aire fresco, destacándose el ingreso de Quintana por Santiago Camacho. El delantero no falló y estableció el empate.

Faltaba poco para el final del partido, el “Lobo” fue a la carga en busca del triunfo, pero otra vez falló.

Cuando terminaba el encuentro, Cristian Menéndez fue expulsado por agresión a un defensor del local, cuando reclamaba un penal.

Ahora se viene Chaco For Ever a Jujuy, que dejó escapar una oportunidad de oro, al perder de local contra el nuevo puntero de la Zona B, Gimnasia de Mendoza.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 – Mitre de S. del Estero 1

1 Milton Álvarez – 1 Luciano Jachfe

4 Bruno Palazzo – 4 Cristian Díaz

2 Guillermo Cosaro – 2 Octavio Moscardelli

6 Nicolás Dematei – 6 Facundo Melillán

3 Emiliano Endrizzi – 3 Marcos Sánchez

8 Santiago Camacho – 8 Matías Kabalín

5 Hugo Soria – 5 Juan Alesandroni

7 Rodrigo Velázquez – 11 Marcos Machado

10 Francisco Molina – 10 Rodrigo González

11 Cristian Menéndez – 7 David Gallardo

9 Gustavo Fernández – 9 Rodrigo Salinas

DT: Matías Módolo – DT: Gabriel Schurrer

12 Sebastián Anchoverri – 12Joaquín Ledesma

13 Sebastián Sánchez – 13 Facundo Weichniak

14 Diego López – 14 Oscar Piris

15 Fernando Dure – 15 Santiago Luján

16 Francisco Maidana – 16 Santiago Rosales

17 Matías Noble – 17 Mariano Penepil

18 Daniel Juárez – 18 Lucas Ríos

19 Maximiliano Casa – 19 David Romero

20 Alejandro Quintana – 20 Máximo Oses

Arbitro: Álvaro Carranza

Estadio: Dres. Castiglione

Síntesis del Partido

Goles: En el primer tiempo a los 40 minutos Marcos Machado (Mit). En el segundo tiempo, a los 38 minutos Alejandro Quintana (GyE).

Cambios: En el segundo tiempo, Francisco Maidana por Velázquez (GyE) y Maximiliano Casa por Molina (GyE); a los 18 minutos, Mariano Penepil por Machado (Mit); a los 22 minutos Alejandro Quintana por Camacho (GyE); a los 23 minutos, Facundo Weichniak por Díaz (Mit) y Santiago Rosales por Salinas (Mit); a los 32 minutos, Daniel Juárez por Soria (GyE); a los 33 minutos Oscar Piris por Kabalin (Mit) y Santiago Luján por González (Mit).

Incidencias: A los 49 minutos fue expulsado Cristian Menéndez (GyE) por agresión