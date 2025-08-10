Gimnasia hizo todo para ganar, pero empató: Perdió la punta

10 / agosto / 2025 Deportes
Gimnasia y Esgrima de Jujuy logró empatar cuando hizo todo por llevarse la victoria. Igualó 1 a 1 ante Mitre de Santiago del Estero por la 26° fecha del Torneo de la Primera Nacional.
Los goles fueron convertidos por Marcos Machado antes del final del primer tiempo y empató Alejandro Quintana de tijera a los 38 minutos de la etapa final.
Con este empate, el Lobo perdió la punta y quedo a dos puntos de Gimnasia y Esgrima de Mendoza que venció a Chaco For Ever por 2 a 0 de visitante.
A lo largo del encuentro, Gimnasia jugó mejor y tuvo ocasiones de gol, pero falló en algunas y otras, fueron salvadas por el arquero del local. El gol del Tigre llegó cuando nada pasaba, la defensa del Lobo no pudo despejar una pelota del área chica y el volante del aurinegro venció a Milton Álvarez y puso el 1 a 0
En el segundo tiempo, el equipo de Matías Módolo salió con todo a buscar el empate, pero equivocaba los caminos. Los cambios le dieron aire fresco, destacándose el ingreso de Quintana por Santiago Camacho. El delantero no falló y estableció el empate.
Faltaba poco para el final del partido, el “Lobo” fue a la carga en busca del triunfo, pero otra vez falló.
Cuando terminaba el encuentro, Cristian Menéndez fue expulsado por agresión a un defensor del local, cuando reclamaba un penal.
Ahora se viene Chaco For Ever a Jujuy, que dejó escapar una oportunidad de oro, al perder de local contra el nuevo puntero de la Zona B, Gimnasia de Mendoza.
Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 – Mitre de S. del Estero 1
1 Milton Álvarez – 1 Luciano Jachfe
4 Bruno Palazzo – 4 Cristian Díaz
2 Guillermo Cosaro – 2 Octavio Moscardelli
6 Nicolás Dematei – 6 Facundo Melillán
3 Emiliano Endrizzi – 3 Marcos Sánchez
8 Santiago Camacho – 8 Matías Kabalín
5 Hugo Soria – 5 Juan Alesandroni
7 Rodrigo Velázquez – 11 Marcos Machado
10 Francisco Molina – 10 Rodrigo González
11 Cristian Menéndez – 7 David Gallardo
9 Gustavo Fernández – 9 Rodrigo Salinas
DT: Matías Módolo – DT: Gabriel Schurrer
12 Sebastián Anchoverri – 12Joaquín Ledesma
13 Sebastián Sánchez – 13 Facundo Weichniak
14 Diego López – 14 Oscar Piris
15 Fernando Dure – 15 Santiago Luján
16 Francisco Maidana – 16 Santiago Rosales
17 Matías Noble – 17 Mariano Penepil
18 Daniel Juárez – 18 Lucas Ríos
19 Maximiliano Casa – 19 David Romero
20 Alejandro Quintana – 20 Máximo Oses
Arbitro: Álvaro Carranza
Estadio: Dres. Castiglione
Síntesis del Partido
Goles: En el primer tiempo a los 40 minutos Marcos Machado (Mit). En el segundo tiempo, a los 38 minutos Alejandro Quintana (GyE).
Cambios: En el segundo tiempo, Francisco Maidana por Velázquez (GyE) y Maximiliano Casa por Molina (GyE); a los 18 minutos, Mariano Penepil por Machado (Mit); a los 22 minutos Alejandro Quintana por Camacho (GyE); a los 23 minutos, Facundo Weichniak por Díaz (Mit) y Santiago Rosales por Salinas (Mit); a los 32 minutos, Daniel Juárez por Soria (GyE); a los 33 minutos Oscar Piris por Kabalin (Mit) y Santiago Luján por González (Mit).
Incidencias: A los 49 minutos fue expulsado Cristian Menéndez (GyE) por agresión
Ago 08, 2025 0En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis recibió a referentes gremiales de la CGT filial Jujuy, con quienes abordó reclamos de distintos sectores de...
Ago 08, 2025 0
Ago 07, 2025 0
Ago 08, 2025 0El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, recibió -acompañado por los legisladores Omar Gutiérrez, Mario Fiad y el director del SAME, Dr. Pablo Jure— a integrantes del...
Ago 07, 2025 0
Ago 07, 2025 0
Ago 07, 2025 0