Pronóstico del tiempo en la ciudad de San Salvador de Jujuy para hoy lunes 11 de agosto

11 / agosto / 2025 Actualidad
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 11 de agosto, la temperatura rondará entre 3 y 19 grados.
El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital, indica que hoy 11 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 3 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del Noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
La humedad estaría en el 39 por ciento y la visibilidad sería buena.
Pronóstico para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 15 por ciento para esta franja del día.
