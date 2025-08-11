Las 24 Horas de Jujuy – Pronóstico del tiempo en la ciudad de San Salvador de Jujuy para hoy lunes 11 de agosto

11 / agosto / 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 11 de agosto, la temperatura rondará entre 3 y 19 grados.

 

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital, indica que hoy 11 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 3 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del Noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 39 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 15 por ciento para esta franja del día.

