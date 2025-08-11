Pronóstico del tiempo en la ciudad de San Salvador de Jujuy para hoy lunes 11 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 11 de agosto, la temperatura rondará entre 3 y 19 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital, indica que hoy 11 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 3 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del Noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 39 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 15 por ciento para esta franja del día.