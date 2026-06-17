Petro acusó a Milei de querer «destruir el progresismo» en Colombia

El presidente colombiano lanzó duras acusaciones contra su par argentino en la recta final de la campaña para el ballotage del país cafetero.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó duras acusaciones contra Javier Milei en la recta final de la campaña para el ballotage colombiano y aseguró que el mandatario argentino busca influir en el proceso electoral para “destruir el progresismo” en ese país.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Petro sostuvo que, según “grabaciones certificadas” realizadas al hondureño Juan Orlando Hernández, Milei intentaría impulsar ese objetivo con apoyo económico externo. Además, vinculó al jefe de Estado argentino con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Milei, según las grabaciones certificadas hechas al narcotraficante Juan Orlando Hernández, busca con dineros de él, del genocida de bebés de Gaza, Netanyahu, y con Milei y su dinero, destruir el progresismo en Colombia”, escribió el mandatario colombiano.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Petro también cuestionó con dureza la situación económica argentina y afirmó que Milei “llevó a Argentina a ser uno de los países más pobres del mundo” y que provocó que los argentinos “dejaran de comer carne de la mejor del mundo para comer carne de burro”.

Las declaraciones se produjeron luego de que Milei expresara públicamente su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta prevista para el próximo fin de semana. “Se juega mucho más que una elección”, había señalado el mandatario argentino al manifestar su apoyo al postulante opositor.

El economista albiceleste aseguró que en esos comicios se definirá si el país vecino avanza hacia «el crecimiento económico y la prosperidad» o continúa por «el camino del comunismo empobrecedor».

El nuevo cruce profundiza la tensión que desde hace meses mantienen Milei y Petro, quienes protagonizaron reiterados intercambios públicos marcados por fuertes diferencias ideológicas y políticas.

AgenciaNA