Finalizaron las obras de renovación integral de la Plaza 370 Viviendas en Alto Comedero

Infraestructura ejecutó obras de nuevas veredas, mejoras en polideportivo y en juegos infantiles e iluminación LED en ese espacio verde de Alto Comedero.

La Secretaría de Infraestructura, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), ejecutó las obras de mejora integral de la Plaza 370 Viviendas II Etapa, espacio verde ubicado en Teniente Bustos esq. Capitán Palaver, en el barrio Alto Comedero.

Las intervenciones abarcaron la mejora del área deportiva, juegos infantiles, espacios de circulación peatonal, equipamiento urbano e iluminación.

Obras para sumar calidad a la vida cotidiana

Las obras en la Plaza 370 Viviendas II Etapa contemplaron el reacondicionamiento general mediante trabajos de mejoramiento funcional, estructural y estético, permitiendo recuperar sectores deteriorados y fortalecer las condiciones de uso, seguridad y durabilidad del espacio público.

Entre los trabajos ejecutados, se destacan la recuperación integral del polideportivo, el reacondicionamiento de los juegos infantiles, la construcción de una nueva vereda perimetral y la mejora de las veredas internas.

Asimismo, se realizó la puesta a punto del cercado perimetral, la incorporación de iluminación LED y obras complementarias de mantenimiento y forestación, para una mejor calidad ambiental, para un entorno más confortable para vecinos y vecinas.

En la visita a las obras ya finalizadas, tanto el titular del MISTPyV, ministro Carlos Stanic, como el secretario de Infraestructura, José Suarez, destacaron «la constante y cotidiana inversión de la Provincia en espacios de las ciudades, tanto con obras de gran como de menor envergadura, como en este caso, siempre tendientes, todas, a la mejora de la vida cotidiana de la ciudadanía jujeña, en los barrios, pueblos, campos y ciudades».