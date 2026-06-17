Palpalá incorpora una guardia mixta de salud mental con atención presencial y virtual

La modalidad mixta combina atención presencial con psicólogos y enfermeros con atención virtual con Psiquiatras de guardia activa para ampliar la cobertura, mejorar la accesibilidad y fortalecer la respuesta de la red pública de salud mental.

Desde el 15 de junio, el hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá puso en marcha una guardia mixta de salud mental que integra la atención presencial de equipos interdisciplinarios con la participación de psiquiatras mediante guardia activa virtual.

La iniciativa permite brindar cobertura especializada los siete días de la semana a través de ocho nuevos profesionales matriculados en la provincia, quienes se incorporaron a una red de prestaciones organizada para garantizar una respuesta oportuna ante situaciones que requieren atención en salud mental.

Para acompañar esta implementación, el hospital fortaleció su infraestructura tecnológica mediante el acondicionamiento físico para la atención virtual, equipamiento informático y mejoras en la conectividad, herramientas que permiten sostener la atención virtual en tiempo real y optimizar el trabajo de los equipos de salud.

Ampliar el acceso a atención especializada

La nueva modalidad forma parte de una estrategia orientada a ampliar el acceso a la atención especializada, fortalecer la continuidad de cuidados y aumentar de manera eficiente los recursos, en un contexto donde la demanda de atención en salud mental continúa creciendo en todo el país.

Asimismo, a partir de un trabajo articulado y consensuado con los profesionales de de Psiquiatría que realizaban la guardia de forma presencial, se optimizó la distribución de las horas de atención en otros efectores, permitiendo reforzar la presencia de especialistas en otros establecimientos de la provincia, entre ellos el Hospital Snopek de Alto Comedero, el Hospital Nuestra Señora del Carmen, el Hospital Arturo Zabala de Perico, el Hospital Paterson y el Hospital La Mendieta, fortaleciendo así la red de atención en distintos puntos del territorio.

El principal objetivo de esta innovación es acercar respuestas a las personas, facilitando el acceso a una especialidad estratégica y escasa (2,5 Psiquiatras por cada 100.000 habitantes) dentro de la salud mental y promover una atención más oportuna, integrada y cercana fortaleciendo el acceso en el interior de la provincia.

La implementación se encuentra en una etapa inicial de evaluación y seguimiento. Los primeros resultados muestran una buena aceptación y permitirán analizar su potencial para seguir fortaleciendo el acceso a la atención especializada en la provincia.