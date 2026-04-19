Perico reafirmó vínculos con San Marino

Autoridades de la Municipalidad de Perico destacaron el aporte de la comunidad sanmarinense al desarrollo productivo y social de la región.

En la oportunidad el intendente Rolando Ficoseco, acompañado de sus funcionarios, reafirmó los fuertes vínculos que unen a Perico con San Marino.

Fue en el marco del XXXIV Encuentro Nacional de Asociaciones Sanmarinenses y XXVIII Encuentro de Jóvenes Sanmarinenses, realizado recientemente en nuestra provincia, el cual contó con la presencia del primer ministro Luca Beccari, secretario de estado de asuntos externos de la República de San Marino y el embajador en Argentina, Giovanni Mariad’Avossa, entre otras autoridades diplomáticas.

En este sentido señaló Ficoseco: “El aporte de la comunidad sanmarinense fue fundamental para el desarrollo social y productivo de nuestra provincia y en especial de Perico dónde forman parte de nuestra historia y fueron gestores de instituciones claves para nuestro crecimiento”, subrayó.

Por su parte el primer ministro Luca Beccari y la presidenta de la Asociación Sanmarinense de Jujuy, Antonia Sirena Ugolini, agradecieron el apoyo y el acompañamiento permanente del Municipio a la comunidad Sanmarinense.

Durante la visita a Perico, la comitiva de autoridades Sanmarinenses, recorrieron las instalaciones de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, del Centro Cultural de la Asociación Sanmarinense de Jujuy y la Plaza San Marino que se encuentra en pleno centro de esta ciudad.