El intendente Jorge recibió al embajador de EEUU, Peter Lamelas

En el marco del 433° Aniversario de nuestra ciudad, el intendente Raúl “Chuli” Jorge recibió la histórica visita diplomática del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. El encuentro destacó por las proyecciones de inversión y la cooperación estratégica en minería y energía, así como el fortalecimiento de los lazos culturales a través del proyecto “Freedom 250”.

La noche de la Serenata a la Ciudad trascendió lo festivo para transformarse en un espacio de consolidación diplomática y económica. El evento contó con la histórica presencia del embajador de Estados Unidos ante nuestro país, Peter Lamelas, quien eligió a Jujuy como su primer destino oficial fuera de Buenos Aires, subrayando el valor estratégico de la región en el escenario global.

La noche de la Serenata a la Ciudad trascendió lo festivo para transformarse en un espacio de consolidación diplomática y económica. El evento contó con la histórica presencia del embajador de Estados Unidos ante nuestro país, Peter Lamelas, quien eligió a Jujuy como su primer destino oficial fuera de Buenos Aires, subrayando el valor estratégico de la región en el escenario global.

La visita también coincidió con el paso por Jujuy del colectivo “Freedom 250”, una iniciativa itinerante que celebra los 250 años de la independencia de los Estados Unidos y los dos siglos de amistad con Argentina. El embajador explicó que el objetivo de este recorrido es “enseñar cómo los Estados Unidos está apoyando a Argentina”.

Con esta visita, San Salvador de Jujuy no solo celebra su rico pasado fundacional, sino que se posiciona como un eje central para la innovación energética, la inversión y el desarrollo estratégico del Cono Sur.