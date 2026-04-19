En Jujuy se construyeron granjas automatizadas para reducir riesgos de la Gripe Aviar

Una visita a La Almona permite entender los nuevos desafíos de los productores de huevos. La empresa de Jujuy construyó granjas automatizadas para mejorar su competitividad y reducir el riesgo ante la Gripe Aviar.

Martín López Tanco, socio y responsable de producción de la avícola “La Almona”, empresa que se dedica a producir huevos frescos en la provincia de Jujuy, se refirió sobre este importante tema.

El tema es que La Almona está construyendo nuevos galpones para la producción automatizada, abandonando el sistema convencional de granja de huevos. “Ahora tenemos todos los galpones automáticos. Recién vengo del último que estamos armando”, comienza comentando Martín, uno de los 4 hermanos López Tanco, que llevan adelante la empresa.

Martín es el responsable de toda la producción, actividad que viene desarrollando desde sus 16 años, momento en que su padre fallece y, los hermanos junto con la madre, se hacen cargo de todo. “Hoy mi hermana Patricia administra la empresa, yo sigo en la parte de producción y mis otros dos hermanos se dedican a la comercialización”, nos aclara.

“Hemos hecho galpones nuevos y todo lo otro quedaría sin uso, por el momento. Calculo que en agosto de este año, ya habremos trasladado todo”, trata de explicar, resumidamente, los grandes cambios por los que transita su empresa. Y aclara algo muy específico de la actividad, que demora la mudanza: “Es por los tiempos. Yo tengo tiempo de cría, por lote ingresado, más o menos el ciclo completo es de dos años, así que hasta que vos ingresas todos los últimos lotes al sistema automático, eso se dará a partir de agosto de este año”.

“Al comienzo de la reconversión todo costó muchísimo, ahora ya nos resulta más fácil. Todo se hizo a través de créditos del Banco Nación en lo que significa una gran inversión. Sólo en las jaulas tenes cerca de 800 mil dólares, luego hay que sumar toda la nueva estructura”.

El nuevo sistema automatiza las raciones de alimentación, higieniza permanentemente los espacios productivos, traslada con cintas los huevos producidos, entre otras particularidades.

“La reestructuración se hace porque ya no podes trabajar de la misma forma, lo automático es mucho más eficiente, tenés menos gasto de alimento, no dependes tanto de la mano de obra, se reduce significativamente el desperdicio. No es lo mismo pasar una sola vez manual que el carro pase cada 20 minutos”.

Con el nuevo sistema, prosigue, la ponedora “pasa de comer lo justo, no se desaprovecha nada, la gallina no elige, come todo lo que tiene que comer. El sistema de recolección también es por cinta, viene todo hacia la máquina de clasificar, es otra historia”, se entusiasma.

Pero también, comenta López Tanco, se crea un ambiente más controlado y seguro frente al posible ingreso de enfermedades. “Todo este sistema, además, minimiza los riesgos de ingreso de la gripe aviar. O sea que esta inversión la teníamos que hacer porque en los galpones convencionales es mucho más riesgoso el ingreso de enfermedades”.

En ese sentido, explicó que con el nuevo sistema de bioseguridad, “nosotros estamos haciendo un escudo a nivel sanitario para poder tener todas las gallinas encerradas, lo más aisladas que se pueda y con ventilación forzada, algo que no se logra en los galpones convencionales”.

“Aquí, no entran aves por ningún lugar, y encima tenemos recubierto con alambre tejido todo el perímetro de la granja, así que es más difícil que ingresen otras aves de afuera. Sumado a que estamos bastante aislados de otras granjas. No niego que pueda pasar, como sucedió en Neuquén en una granja automatizada, pero las posibilidades se reducen al máximo posible”.

Y agrega sobre la terrible Influenza Aviar Altamente Patógena H5, que está presente en toda la región: “calculo que vamos a tener gripe aviar en unos años, metida en todos lados. Y si te llega a pegar, no hay seguro, no hay nada que te haga el aguante de forma sólida. El Senasa obliga a que sacrifiques todos los animales que, teóricamente, te los pagan. En nuestra lógica de producción, por más que te paguen por los animales sacrificados, sería un gran impacto que nos pondría al límite del cierre”.

Conversando sobre las medidas de seguridad y las exigencias del Senasa, Martín agrega que “antes, ellos venían y te sacaban la muestra, ahora tenemos que hacerla en forma particular y llevarla a un laboratorio, al mismo que hace 50 años que le compramos la vacuna. Este cambio en la normativa del Senasa se podría prestar para cualquier cosa”, desconfía.

La conversación viró hacia la mayor demanda de huevos por parte de la sociedad, que hoy superaría el valor de 1,2 huevos por día, por habitante. La pregunta obvia era si toda la inversión en automatización estaba relacionada con las proyecciones de mayor consumo, a lo que respondió: “No necesariamente. Desde la pandemia se produjo un gran crecimiento en el consumo de huevo y, de ahí en adelante, fue tratar de cubrir la demanda excesiva que había”.

“Allí todos los productores crecimos para cubrir esa demanda, pero es como que el huevo ya llegó a cierto techo. En este momento hay 65 millones de gallinas poniendo en el país y somos menos de 50 millones de habitantes, o sea que hay una producción excesiva que, en algún momento, nos tiene que afectar. Ahora se sigue sosteniendo una gran demanda debido la crisis, ya que el huevo aporta proteínas de forma más económica y accesible”.

Y agrega que “se va a sentir en breve un techo para toda esa cantidad de gallinas que has puesto a producir. Encima cuando no es un mercado competitivo a nivel internacional porque estamos caros en todo el mundo, ni tampoco tenemos los volúmenes de producción para llegar vender afuera. Si te comparas con Brasil, la granja más chica de ellos es como la granja más grande nuestra”, se lamenta.

La Almona produce entre 200 o 220 cajones por día y cada cajón trae 30 docenas de huevos frescos. Toda esa producción se coloca en San Salvador de Jujuy y zonas aledañas. Ellos plantean que su producto es diferencial ya que, lo que se comercializa, es huevo fresco del día, con un pequeño traslado hasta el centro de consumo.

“Si produjéramos más, igual no cubriríamos la demanda de la Capital jujeña”, dice Martín, que a pesar de esta aceitada dinámica comercial señala como problemáticas que “existen grandes diferencias en las exigencias para los productores salteños que ingresan a Jujuy” a competir con ellos.

“A nosotros nos dificultan notoriamente la posible entrada a Salta. Ahora, aquí se están poniendo una poco más las pilas, pero no son los mismos tratos y controles para unos que para otros”, lamenta.

También comenta su preocupación sobre los huevos contrabandeados desde Bolivia. “Eso pasa, pero no nos afecta tanto a nivel comercial, porque es un huevo más económico y de más baja calidad, pero sí, a nuestra bioseguridad. Ellos no están libres de muchas enfermedades avícolas que nosotros sí y te pueden introducir un maple con huevos enfermos. Como algunas granjas más pequeñas compran maples usados, imagínate, se le mete una enfermedad de estas y los liquida, amén de la gripe aviar”.

La Almona, sigue creciendo y apostando a la industria local con más inversiones. A pesar de la amenazante gripe aviar, el riesgo sanitario que representa el contrabando desde Bolivia y otras vicisitudes cotidianas , este año, además de la automatización, incorporaron unas 40 mil gallinas más (la población de uno de los galpones modernos), lo que significa toda una apuesta en estos tiempos de crisis.

(Bichos de Campo)