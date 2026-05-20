Perico fortalece su sector comercial con apoyo institucional del Gobierno provincial

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, mantuvo una reunión con integrantes de la Cámara Unidos de Comercio de Perico para avanzar en la conformación institucional.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Unidos de Comercio de Perico, entidad que nuclea a más de 600 socios y busca fortalecer la actividad comercial y empresarial de la ciudad.

Durante el encuentro, el funcionario provincial felicitó a los integrantes de la institución por el nivel de organización alcanzado y destacó el potencial de Perico como uno de los principales polos comerciales del noroeste argentino.

“Perico tiene mucho para avanzar porque es el centro comercial del noroeste. Los empresarios son muy pujantes, pero necesitan mayor organización y desde el Gobierno los vamos a acompañar y apoyar en todo”, expresó Álvarez García.

Asimismo, indicó que los representantes de la Cámara presentaron el pedido de personería jurídica, trámite que ya inició su curso administrativo correspondiente. “Les pedí que me acerquen el número del expediente para agilizarlo y que puedan seguir avanzando institucionalmente”, señaló.

El ministro también remarcó la importancia de consolidar herramientas de trabajo para el sector privado, indicando que la entidad deberá continuar fortaleciendo su estructura organizativa mediante un espacio físico propio y nuevas acciones institucionales.

Fortalecer la formación

Por otra parte, los comerciantes plantearon la necesidad de acceder a capacitaciones y cursos destinados al sector. En ese sentido, Álvarez García afirmó que el Gobierno de Jujuy brindará el acompañamiento necesario para generar instancias de formación.

“Vamos a darles todo lo que necesiten. Tenemos una Facultad de Ciencias Económicas y vamos a trabajar para generar acuerdos con la Unju de manera que puedan colaborar con capacitaciones y cursos destinados a los empresarios de Perico”, concluyó.

De la reunión participaron los integrantes de la Cámara Unidos de Comercio de Perico Juan Tolaba; Oscar Maras; Gabriela Guerrero; Omar Barbito; Daniel Garzón; Silvia Herrera y Claudia Rivero. También estuvo presente Javier Giubergia, secretario de Gobierno de la comuna periqueña.