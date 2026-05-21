La banda que se dedicaba a robos millonarios, fue desarticulada por detectives de Perico

Además esta investigación continúa a fin de establecer la totalidad de sus participantes y la desarticulación de esta banda delictiva.

Personal policial de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6, como resultado del avance de tareas investigativas por robos millonarios en la localidad de Perico, logro la demora de un sujeto sindicado como uno de los autores de los hechos investigados, como así también se procedió al secuestro de dinero y objetos vinculados a la causa.

Los diversos hechos que motivaron la puesta en marcha de una línea investigativa especifica por parte de los detectives de Perico, están vinculados a ilícitos cometidos bajo la modalidad de asalto, donde los protagonistas se apoderaban de grandes sumas de dinero intimidando a sus víctimas mediante el uso de armas de fuego.

Uno de los hechos investigados data del mes de noviembre del año 2025, donde los damnificados se encontraban sentados en una heladería, momento en el que los malvivientes aprovecharon la situación, sustrayéndole un bolso el cual contenía en su interior $ 4.000.000.

El otro hecho sucedido en el mes de marzo del presente año, cuando comerciantes de la feria mayorista fueron amenazados con un arma de fuego exigiéndoles la entrega de dinero, los cuales no poseían en su momento, por lo que se dieron a la fuga en un vehículo sustrayéndoles previamente sus pertenencias.

Ante estos sucesos registrados, se llevó adelante un trabajo investigativo minucioso que contó con análisis de cámaras, informes telefónicos, entre otras tareas de rigor que culminaron con la demora de uno de los partícipes y la incautación de múltiples elementos probatorios.