Más de 25 instituciones participaron de la Mesa de Diálogo por la Discapacidad en Jujuy

La actividad estuvo encabezada por la ministra de Educación, Daniela Teseira, y el secretario de Desregulación del Estado y Gobernanza Multinivel, José María Albizo Cazón.

Con más de 25 instituciones, se desarrolló la Mesa de Diálogo por la Discapacidad. La ministra de Educación, Daniela Teseira, encabezó el encuentro donde se abordó junto a organizaciones de la sociedad civil la problemática de la discapacidad y el trabajo interinstitucional para mejorar las condiciones de accesibilidad e integración.

Al término de la actividad que se llevó a cabo en instalaciones del Cabildo, la titular de Educación destacó la importancia de la colaboración de asociaciones para visibilizar la discapacidad y romper barreras en el sistema educativo.

Teseira mencionó que se recuperaron 34 cargos para fortalecer prácticas pedagógicas en escuelas, recalcando que esto es solo un primer paso frente a las 1.100 escuelas de la provincia. Y enfatizó en tal sentido que existe la necesidad de seguir recuperando cargos y de brindar apoyo a los docentes.

Además, expresó su compromiso con la defensa de los derechos de los niños con discapacidad y se mostró optimista de frente a la concreción de cambios reales en la educación inclusiva, motivando a los padres a seguir luchando por sus hijos.

Mesas de diálogo durante el año

Por su parte, el secretario de Desregulación del Estado y Gobernanza Multinivel de la Provincia, José María Albizo Cazón, indicó que el encuentro se centró en la inclusión educativa y la discapacidad, destacando la continuidad de una iniciativa del Ministerio que comenzó en 2022.

El funcionario explicó que se planean cuatro mesas de diálogo a lo largo del año, con la participación de casi una treintena de instituciones en cada instancia.

Albizo Cazón indicó que el primer foco será la educación inclusiva, apoyando la resolución firmada por la ministra Teseira, que incluye la mencionada recuperación 34 cargos en el sistema de educación especial. Asimismo, afirmó que se buscan fortalecer las iniciativas y situar la discapacidad como una prioridad en la agenda estatal.

Finalmente, adelantó que se prevén encuentros con otros ministerios, como Salud e Infraestructura, para reducir barreras y atender las demandas de las personas con discapacidad y sus familias. El objetivo es generar esperanza y colaboración entre las partes involucradas, valorizó Albizo Cazón.

Estuvieron presentes en el encuentro las entidades: AJUPEF; Asociación Civil “Todos Juntos”; Fundación “Aquí Estoy – Jujuy”; Fundación Jujeña de Equinoterapia; Fundación “Hablemos de Autismo”; Asociación Civil para la Rehabilitación Motora (APREM); Asociación Civil “Nueva Vida”; APPACE; Fundación “Fermín Morales”; Fundación “Hidrocefalia – Amar la Vida”; Fundación “Igualar Oportunidades”; Fundación “SERVIR”; Fundación “Infancias Jujeñas”; Asociación Civil “Recrearte”; Fundación “ACOMPAÑAR”; Fundación “Contenidos”; Fundación “SOMOS – Ledesma”; Fundación “SONRISAS”; Asociación Civil “Abriendo Caminos”; Fundación “Valencia”; Asociación Civil “AUTISMO – Ledesma, Jujuy»; Equipo “VIDA – Apoyo a la Inclusión”; Equipo “MENTORA – Creciendo Juntos, Alcanzando Metas”; Fundación SENTIR; “Corazones Azules”; Fundación “Ideas”; “MUDEBA” y Fundación “Santa Bernardita”.

Declaratoria conjunta

Tras la Mesa de Diálogo por la Discapacidad dieron a conocer una declaración conjunta en la que las instituciones participantes expresan su postura sobre distintos temas vinculados a la inclusión, la educación especial y los derechos de las personas con discapacidad.

1- Destacar la Resolución N.º 997 del Ministerio de Educación de Jujuy, que crea 34 cargos para fortalecer la educación especial, y solicitar que se continúe profundizando las políticas de educación inclusiva.

2- Expresar solidaridad con la ministra de Educación, Daniela Teseira, ante los ataques dirigidos hacia su hijo, persona con discapacidad, reafirmando el compromiso con el respeto, la empatía y los derechos de las personas con discapacidad.

3- Solicitar la convocatoria a una Segunda Mesa de Diálogo por la Discapacidad, enfocada en políticas públicas municipales y en un plan estratégico de accesibilidad plena para la comunidad.

4- Exhortar al Gobierno nacional al cumplimiento de la Ley 24.901 sobre cobertura integral para personas con discapacidad y rechazar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Nacional el 17 de abril de 2026, por considerarlo una regresión de derechos.