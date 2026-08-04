Perico amplió su red cloacal con una obra que mejora el servicio para más de 300 familias

El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto de finalización de la red de cloacas que abarca 30 manzanas de los barrios Norte Argentino y Nuevo Perico.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la inauguración de la nueva red de cloacas en Perico que brinda cobertura a 30 manzanas de los barrios Norte Argentino y Nuevo Perico, una obra de infraestructura sanitaria que mejora las condiciones de vida de más de 300 familias.

Acompañaron la actividad el intendente de Perico, Rolando Ficoseco; el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el presidente de Agua Potable de Jujuy, Juan Carlos García; legisladores, concejales, autoridades municipales y vecinos.

La obra fue ejecutada mediante un trabajo conjunto entre Agua Potable de Jujuy, la Municipalidad de Perico y el Gobierno de la Provincia, permitiendo ampliar la cobertura del servicio de recolección de efluentes cloacales y fortalecer la infraestructura básica de la ciudad.

Trabajo conjunto para mejorar los servicios

Durante el acto, Sadir agradeció el acompañamiento de los vecinos y destacó el trabajo articulado con el municipio para concretar la obra.

«Esto demuestra que cuando trabajamos de manera conjunta con el municipio podemos llevar adelante obras que mejoran la vida de la gente», expresó.

Asimismo, sostuvo que el compromiso es continuar invirtiendo en infraestructura básica para ampliar la cobertura de los servicios esenciales. «Vamos a seguir realizando obras de cloacas junto al municipio para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Nuestro objetivo es seguir presentes y acompañar el crecimiento de Perico», afirmó.

Finalmente, el mandatario provincial destacó el trabajo conjunto que también se viene desarrollando en materia de obras hídricas, haciendo referencia a la ejecución de los primeros canales que contribuirán a mitigar los problemas de inundaciones durante la temporada estival.

Una obra clave para el desarrollo urbano

Por su parte, el intendente Rolando Ficoseco remarcó la importancia de la obra para la salud pública y el desarrollo de la ciudad. «Hoy finalizamos una obra fundamental para estos barrios. Los vecinos ya podrán avanzar con las conexiones domiciliarias y utilizar la red troncal, dando respuesta a una demanda histórica», señaló.

Además, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial para avanzar con nuevas obras de infraestructura. «Tenemos un gobernador que escucha y acompaña los proyectos que necesita Perico. Esa cercanía con la gente se traduce en obras concretas», sostuvo.

A su turno, el presidente de Agua Potable de Jujuy, Juan Carlos García, destacó que la obra fue posible gracias al trabajo coordinado entre los distintos organismos.

«Este proyecto nació a partir de un pedido de los vecinos y, con el esfuerzo conjunto, logramos finalizarlo en apenas 60 días. Hoy más de 300 familias cuentan con una solución que mejora su calidad de vida», indicó.

Asimismo, subrayó que la ampliación de los servicios de agua y saneamiento constituye una de las principales políticas impulsadas por el Gobierno de la Provincia para seguir mejorando la calidad de vida de los jujeños.

En representación de los vecinos, Viviana Jayat agradeció la concreción de la obra y destacó el trabajo articulado entre la Provincia, el municipio y Agua Potable de Jujuy. Además, expresó su expectativa de que una segunda etapa permita extender el servicio a más familias de la zona.