El Tren del Vino suma diez nuevas salidas entre agosto y noviembre en Jujuy

El Tren Solar suma diez nuevas salidas de la experiencia que une la Ruta del Vino Jujuy y la movilidad sostenible en la Quebrada de Humahuaca.

El Tren Solar de la Quebrada confirmó su calendario del Tren del Vino. La experiencia de turística que combina el recorrido del primer Tren Solar de Latinoamérica con la Ruta del Vino de Jujuy, emergente en el enoturismo nacional, ya tiene fechas confirmadas de agosto a noviembre.

Tras el debut del pasado 26 de julio, que agotó su cupo completo, la propuesta suma nuevas salidas para lo que resta de la temporada:

Agosto: sábados 15 y 22

Septiembre: sábados 5 y 19

Octubre: sábados 10, 17 y 24

Noviembre: sábados 7, 14 y 21

En total, Tren del Vino ofrecerá diez salidas entre agosto y noviembre de 2026, potenciando el turismo sostenible en la región. El recorrido conecta las estaciones de Volcán y Tilcara, con paradas para degustar vinos de bodegas de la región en Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Apeadero El Bayeh, un almuerzo en Purmamarca y el cierre en el Wine Shop Tren Solar de Tilcara, donde se exhiben etiquetas de productores locales.

Los pasajeros viajan acompañados por un sommelier a bordo, recibe una copa personalizada de regalo y puede acceder a traslados coordinados desde San Salvador de Jujuy Tilcara y Salta.

El Tren Solar con beneficio para jujeños

Todas las experiencias del Tren Solar cuentan con beneficios para los residentes jujeños, el Tren del Vino es una de ellas, con una tarifa diferencial, los boletos se encuentran a la venta de manera exclusiva en las boleterías de las estaciones, la boletería ubicada en El Cabildo, y por WhatsApp (388-575-8366) este beneficio busca que más jujeños disfruten del Tren Solar y sus experiencias especiales. La propuesta invita a recorrer entre los viñedos de mayor altura del país, en un trayecto sin emisiones en su operación a través de la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad UNESCO.