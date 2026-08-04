Del 7 al 15 de agosto, Jujuy vivirá una nueva edición de la Feria del Libro

Del 7 al 15 de agosto, el Cabildo, la CAJA y el Teatro Mitre serán sede de la 22° Feria del Libro bajo el lema «Memorias a Escena».

Durante nueve días, la Feria del Libro Jujuy reunirá a escritores, editoriales, artistas e investigadores de la provincia, el país y naciones vecinas. Las actividades se desplegarán en distintos espacios culturales de la capital, en un encuentro que combina literatura, artes escénicas, música y formación, y que se afianza como cita imprescindible del calendario del Norte argentino.

La programación incluye presentaciones de libros, charlas y conversatorios, talleres participativos, obras de teatro, espectáculos de danza y conciertos, además de propuestas pensadas para las infancias, las familias y el ámbito educativo. También habrá espacios dedicados a la escritura, la ilustración, la fotografía, la inteligencia artificial, la educación ambiental y la formación docente.

Invitados que llegan de todo el país

Felipe Pigna, Selva Almada, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Julio Mendivil encabezan la lista de invitados, que se completa con numerosos autores regionales y editoriales independientes. En el plano musical actuarán Bruno Arias junto a El Hambre del Pez, Luis Robinson y JJ Blues, ZenCerro, y artistas y agrupaciones de toda la región.

«Memorias a Escena», el eje que recorre la programación

El lema de esta edición atraviesa todas las actividades con propuestas que invitan a reflexionar sobre la memoria, la democracia, los derechos humanos, las identidades y el patrimonio cultural, entendiendo a las expresiones artísticas como herramientas para comprender el presente y construir el futuro.

Cómo participar de la Feria del Libro Jujuy

Las escuelas, los grupos y las personas interesadas en actividades con cupo deben inscribirse previamente a través del WhatsApp 3884419869. Para las actividades libres y gratuitas se recomienda llegar unos minutos antes, ya que el ingreso es por orden de llegada.

Las entradas para los eventos del Teatro Mitre se adquieren en autoentrada.com, mientras que las reservas para las actividades aranceladas del Centro de Arte Joven Andino (CAJA) se realizan exclusivamente en flashpass.com.ar.

La programación completa está disponible en feriadellibrojujuy.com.ar y en las redes sociales oficiales.