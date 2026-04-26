Destacan que con aprobación del FOGIN, Jujuy profundiza su modelo productivo y apuesta a grandes inversiones para generar empleo

La diputada María Teresa Agostini del Frente Jujuy Crece, defendió la Ley 6500 de Fomento a las Grandes Inversiones. El FOGIN (Fomento a Grandes Inversiones) es un régimen de incentivos impositivos aprobado por la Legislatura de la provincia de Jujuy.

Destacó que la norma busca complementar a la Ley 5922 de “Promoción a las Inversiones y el Empleo”, que otorga estabilidad fiscal por hasta 20 años, incentivos a la inversión y alivio en cargas laborales, con reglas claras, prioridad al empleo jujeño y a los proveedores locales y otorga beneficios fiscales para sectores estratégicos.

La diputada Agostini, sostuvo que “el FOGIN ratifica un rumbo: la inversión privada como motor del desarrollo y como política de Estado que Jujuy sostiene hace más de una década y hoy muestra resultados concretos”.

Además remarcó que la provincia lidera el crecimiento en infraestructura hotelera del país con una expansión superior al 420% en los últimos veinte años; se consolida como potencia en litio, primer productor en Argentina en 2025, y en términos de indicadores de desocupación, registra en el cuarto trimestre de 2025 un 2,2%, uno de los índices más bajos de Argentina.

También destacó que el Parque Solar Cauchari, generador de energías renovables, y las obras del Corredor Bioceánico y zonas francas como grandes desafíos a futuro.

“La ley expone un marco jurídico con reglas claras, previsibilidad para quien invierte, prioridad al empleo jujeño y a proveedores locales, y cumplimiento de estándares sociales y ambientales”, explicó la legisladora.

El FOGIN está orientado a actividades como agroindustria; las actividades de la cadena de valor de la minería, economía del conocimiento, big data; industrias 4.0, infraestructura turística, logística; transición energética y energías renovables, entre otras.

“Esto no es solo un régimen de beneficios. Es una decisión política de poner a Jujuy en lo más alto: atrayendo inversiones, generando empleo genuino y activando cada eslabón de nuestra economía. Porque cuando la producción crece, hay más trabajo. Y cuando hay trabajo, hay futuro. Jujuy está preparada”, concluyó la legisladora.