Pellerano: “Nos preparamos muy bien para el debut en Copa Argentina”

Gimnasia y Esgrima de Jujuy transita los últimos días de preparación para el partido de Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Es un encuentro que “se prepara de forma especial”, según definición del técnico Hernán Pellerano, quien también afirmó que el plantel “está muy ilusionado y con ganas de jugar ya”.

En este sentido, expresó que aunque el rival sea un equipo de primera división, “nos sentimos y nos preparamos muy bien para enfrentarlo”. “Vamos a hacer un buen papel”, sostuvo.

Ponderó el “haber mantenido la base de los jugadores del año pasado”, para luego subrayar que “los chicos que se sumaron lo hicieron de la mejor manera”.

Asimismo, Pellerano dijo sentir “buenas sensaciones futbolísticas tras los amistosos que disputamos” y concluyó destacando el rol de los hinchas “que nos acompañan siempre y eso es importante para impulsar al equipo”.