No más TV Pública: Manuel Adorni anunció que se le cambiará el nombre al canal

El jefe de Gabinete aseguró que este cambio es parte de un proceso para «achicar al mínimo el gasto».

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que se le cambiará el nombre a la TV Pública, se achicarán sus gastos e insinuó que existe la posibilidad de cerrar el canal, aunque indicó que no se puede privatizar «porque no lo permite la ley».

Los anuncios de Adorni se dieron en el marco de una entrevista con Infobae, donde también aseguró que habían ordenado retirar «todo lo sea cartelería con contenido ideológico» del canal de televisión.

Adorni explicó se busca «achicar al máximo» a los medios públicos

Ante una pregunta sobre privatizaciones y el tema de televisión pública, el jefe de Gabinete replicó: «La TV Pública no se puede privatizar porque no lo permite la ley. Por lo tanto, lo que te queda es achicar al mínimo el gasto. Hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener la chance de privatizarla». Luego ironizó: «Está a la chance de cerrarla. Es raro, ¿no? Pero no hay que privatizarla…».

El entrevistador consultó entonces: «¿No se va a llamar más TV Pública? ¿Por qué no?», a lo que Adorni respondió lacónicamente: «Porque no».

Luego explicó que se abrirán retiros voluntarios y «determinados procedimientos» en busca de achicar lo más posible la estructura de costos del canal. Aseguró que el cambio de nombre está atado a esta «nueva etapa»: «Me parece que mostrar un cambio en el nombre es simbólico».

En la entrevista que brindó a Infobae, el funcionario señalo que es posible que el actual nombre suene “kirchnerista” y, remarcó que, desde la asunción del presidente Javier Milei, “todo lo que sea cartelería con contenido ideológico” tiene la orden de ser retirado.

La situación actual de los empleados de la TV Pública atraviesa un proceso de profunda reestructuración bajo la intervención estatal, que ha sido prorrogada recientemente, debido a que el Gobierno nacional oficializó la continuidad de la intervención en Radio y Televisión Argentina (RTA), que incluye a la TV Pública y Radio Nacional, según el Decreto 79/2026. Este proceso se extendió hasta el 1º de febrero de 2027.

Por otra parte, el plan de retiros voluntarios al que se refirió Adorni en la entrevista busca reducir la plantilla de los medios públicos en aproximadamente 500 puestos de trabajo, un 20% del total actual de 2.400 empleados, y que afecta a periodistas, productores y también personal administrativo, no sólo de la TV Pública, sino también de las 50 emisoras de Radio Nacional.

Tal como lo dejó claro el jefe de Gabinete, esta gestión considera “excesiva” la dotación actual de trabajadores. En la TV Pública, particularmente, asciende a casi 1.300 empleados. Los trabajadores rechazan fuertemente la reforma laboral y advierten que podría causar un “daño irreversible” a los medios públicos.

Con respecto a los salarios, los gremios como SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo denuncian una pérdida significativa del poder adquisitivo, debido a que los sueldos estuvieron prácticamente congelados desde agosto de 2024, lo que ha llevado a muchos por debajo de la línea de pobreza.

Estos anuncios sobre achiques y cambios simbólicos en la estructura de medios públicos se da apenas tres días después del anuncio de la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, administrada por la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete, que tiene como misión «combatir la desinformación, brindar respuestas rápidas a versiones inexactas y ayudar a los ciudadanos a distinguir hechos de relatos», según el comunicado de lanzamiento.