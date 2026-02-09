El Gobierno de Jujuy puso en marcha el diálogo con los gremios con una contundente propuesta salarial

El Ejecutivo reafirmó su determinación de sostener el salario por sobre el índice de inflación, a los efectos de cuidar la capacidad adquisitiva de los trabajadores estatales, en la medida que lo permitan las condiciones financieras.

Con una amplia agenda que hace al interés prioritario de los trabajadores estatales, el Gobierno de Jujuy puso en marcha una nueva instancia de diálogo paritario, reuniendo en primer lugar a los gremios docentes.

En esta primera convocatoria, se evidenció la decisión del Ejecutivo de abordar de manera integral la situación de los educadores de toda la provincia, atender sus requerimientos y trabajar en conjunto diversas alternativas orientadas a mejorar las condiciones laborales en general.

En este escenario, el Gobierno puso a consideración de la docencia la propuesta salarial que a continuación se detalla:

– Incremento: 10%

– Tramos: 4% en febrero, 2% en marzo, 2% en abril y 2% en junio

– Pago de un bono en mayo

– Incorporación al sueldo básico de $2.000 durante estos cuatro meses que corresponde a la conversión del suplemento no remunerativo no bonificable por persona

– Aumento del premio por asistencia del 20% al 30%

– Aumento de asignaciones familiares del 20% al 30%

– Incremento del tope de adicional por título a 1,5, en beneficio de docentes con 2 cargos

– El salario inicial tendrá la siguiente proyección: $842.000 en febrero. $860.000 en marzo. $880.000 en abril. $900.000 en junio

El compromiso del Gobierno de Jujuy es sólido y responsable

De esta manera, el Ejecutivo reafirmó su determinación de sostener el salario por sobre el índice de inflación, a los efectos de cuidar la capacidad adquisitiva de los trabajadores estatales, en la medida que lo permitan las condiciones financieras. Esta decisión se torna desafiante debido al derrumbe que experimentó la recaudación y que impacta en el conjunto de las provincias, con una pérdida de $530.000 millones de recursos coparticipables.

Para Jujuy, esto se tradujo en una reducción de fondos por más de $14.895 millones, entre noviembre de 2025 y enero 2026. Imposible soslayar la pérdida del 3,2% a valores actualizados por inflación, planteando un escenario complicado que se agudiza con la caída de la recaudación provincial. No obstante, el compromiso del Gobierno de Jujuy ante sus trabajadores es sólido y responsable y ello se refleja en el hecho de ser la segunda provincia del NOA con mayor salario básico.

Por otra parte, se trató la implicancia de la significativa caída de la matrícula nacional, con efecto de arrastre a nivel provincial, situación por la cual hay establecimientos con más docentes que alumnos y, en el peor de los casos, directamente sin alumnos.

En este sentido, los funcionarios dejaron en claro que, más allá de las dificultades importantes, la estructura educativa pública será sostenida en atención al derecho de niños, niñas y adolescentes a formarse en un sistema que garantice calidad e igualdad de oportunidades. Sobre el particular, se analizó con especial interés la caída de los indicadores de nacimientos que pasaron de 8.268 en 2022 a 5.773 en 2025, es decir 30% menos en el término de tres años.

En otro tramo de la reunión, también se sentaron bases para conversar sobre el modelo de formación docente y las oportunidades presentes y futuras de acceso al trabajo.

Cabe consignar, que la rueda de conversaciones continuará mañana, martes 10, con representantes de sanidad, administración central, organismos de control y municipales. Para el miércoles 11, están previstas reuniones con profesionales de la administración pública y legislativos.