Pellerano: “Gimnasia está para seguir peleando”

Tras el gran triunfo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy por 3 a 1 sobre Güemes en Santiago del Estero, el director técnico Hernán Pellerano se refirió hoy sobre el presente el equipo “Lobo”.

El DT expresó su felicidad y dejó algunas definiciones clave como el presente del equipo, hizo un balance del plantel y el análisis de la primera vuelta.

El director técnico del “Lobo”, Hernán Pellerano, analizó el primer semestre de su equipo, destacando “la entrega y la humildad”, para luego afirmar que “estamos para seguir peleando”.

“Nadie en su primera experiencia como DT, ni en sus mejores sueños, imagina un presente como este”, señaló y expresó sentirse “muy contento” con el rendimiento presentado en la rueda inicial de la Primera Nacional.

En tanto, hizo énfasis en que atravesarán un “pequeño período de recuperación”, a fin de “recargar energías” y, luego, “retomar el trabajo para encarar la segunda fase de la mejor forma posible”.

Asimismo, expresó que, para mantener el buen nivel del equipo de cara a lo que queda de torneo, es fundamental “tener recambio”, sosteniendo que “todos demostraron estar a la altura” y eso “ayuda al momento de dosificar las cargas o encontrar alternativas”.

Pellerano concluyó recalcando que “contamos con un buen plantel”, plagado de “buenas personas y buenos jugadores”, lo que se refleja “en los resultados obtenidos”.