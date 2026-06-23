Brindarán un espacio gratuito para reflexionar sobre el agotamiento emocional y el bienestar integral

El Departamento de Salud Mental del municipio capitalino, invita a la comunidad a participar del taller vivencial “¿Por qué estamos tan cansados emocionalmente?”- Aprender a escuchar las señales del cuerpo y las emociones-, que se desarrollará el día miércoles 24 de junio en la Dirección de Turismo, ubicada en Necochea 546 de 9 a 11 horas.

La propuesta está pensada para comprender el cansancio emocional y aprender a escuchar las señales que el cuerpo y las emociones intentan expresar. La jornada es de participación libre y las inscripciones se realizarán el mismo día, concurriendo al lugar aproximadamente 15 minutos antes del inicio de la actividad.

La actividad está orientada a “conectar con lo que necesitas o cómo te sentís, en aquellas personas que sienten agotamiento aún después de descansar, o que encuentran dificultades para conectar con sus necesidades o con sus emociones, y que buscan herramientas para mejorar su bienestar integral”, se explicó desde el equipo profesional.

Por lo tanto, a través de diversas dinámicas participativas, las profesionales abordarán temáticas vinculadas a la identificación de factores de estrés y sobrecarga emocional; el reconocimiento de señales físicas y emocionales del agotamiento, el registro de necesidades emocionales frecuentemente postergadas y la incorporación de estrategias de autocuidado y mayor conciencia emocional.

El taller estará a cargo de las licenciadas Marianela Martín (MP 599) y Eugenia Martiarena (MP 452), quienes puntualizaron que el encuentro propone un espacio para detenerse, escucharse y habitar con mayor presencia el propio bienestar, promoviendo una mirada más consciente sobre la salud mental y emocional.