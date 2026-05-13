“Pedagogía del Territorio”: Nueva propuesta educativa con enfoque sociocomunitario

Se trata de una propuesta destinada a agentes y equipos técnicos para potenciar sus herramientas pedagógicas y sociocomunitarias.

El Ministerio de Educación inició el ciclo de conferencias virtuales “Pedagogía del Territorio”, una propuesta destinada a agentes y equipos técnicos para potenciar sus herramientas pedagógicas y sociocomunitarias.

Esta iniciativa surge como parte de las políticas prioritarias de la gestión de la ministra Daniela Teseira, quien impulsa el fortalecimiento del trabajo territorial y el acompañamiento directo a las comunidades como ejes fundamentales de la cartera educativa.

La apertura, realizada en el Complejo Ministerial, estuvo encabezada por las secretarias Carolina Requelme (Gestión Educativa) y Nancy Chiliguay (Políticas Socioeducativas) y contó con la participación de equipos técnicos y docentes de diversas áreas, incluyendo la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo (DAIE).

Durante su discurso, Chiliguay subrayó la importancia de la formación permanente para profundizar el acompañamiento en cada rincón de la provincia, brindando respuestas concretas a las realidades de cada comunidad.

Cronograma de encuentros

El ciclo, dictado por la especialista Alicia Inés Villa, consta de cuatro jornadas virtuales:

13 de mayo: Jornada de apertura (realizada).

27 de mayo: Segunda conferencia.

7 y 15 de junio: Encuentros de cierre.

Esta acción reafirma el compromiso del Ministerio por articular políticas socioeducativas que impacten positivamente en todo el sistema provincial.