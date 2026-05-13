El ISJ presentó los Talleres Socioeducativos 2026 con actividades en toda la provincia

Se dictarán en San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, Libertador, Humahuaca y La Quiaca, con foco en sectores que requieren un seguimiento cercano.

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) dio inicio formal a la temporada 2026 de sus Talleres Socioeducativos, una iniciativa a que apunta año a año, transformar el paradigma de la salud hacia la prevención y el bienestar integral.

El acto de presentación fue encabezado por el presidente de la institución, David Arias, y contó con la participación de los vocales 1° y 2°, Ezequiel Vega y Osvaldo González; el vocal del sector Pasivo, Alberto Quiroga; las coordinadoras del Área de Prevención y Promoción de la Salud, Natalia Ortiz y Karina Calzadilla; el coordinador de Gerencia de Salud, Gustavo Poccioni; el cuerpo docente a cargo de los talleres y afiliados de la institución.

Durante el acto, el presidente del ISJ, destacó la evolución del programa y la importancia de sostener estas políticas en el tiempo para generar cambios reales en los hábitos de la población.

«Estamos muy contentos porque iniciamos el décimo tercer año de los Talleres del Instituto de Seguros. Vemos, año tras año, una cantidad creciente de afiliados que participan. Actualmente estamos trabajando en siete localidades de la provincia, en una estrategia que es fundamental para brindarles una contención que va más allá de la orden médica», expresó Arias.

El presidente hizo especial hincapié en que la misión de la obra social no debe ser puramente administrativa o financiera, sino proactiva y resaltó que trabajar en promoción y prevención de enfermedades, mejora la calidad de vida del afiliado, incluso ante una situación de enfermedad. Además, les brindamos herramientas que pueden trasladar a sus propios grupos familiares».

Cobertura provincial y grupos prioritarios

Los talleres se dictarán en San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, Libertador General San Martín, Humahuaca y La Quiaca, con foco en sectores que requieren un seguimiento cercano.

«Hay dos grupos principales destinatarios: las personas adultas mayores y los afiliados con patologías crónicas, quienes ya cuentan con cobertura a través de los programas del Instituto. Los beneficios reales los van a ver en su día a día, compartiendo con sus pares y analizando sus propios progresos», indicó Arias.

Una oferta diversa para 2026

La propuesta para este ciclo incluye disciplinas orientadas al bienestar físico y emocional: yoga, nutrición, cocina saludable, folclore, aquagym y acompañamiento emocional.

Las inscripciones se encuentran abiertas. Los interesados pueden obtener información a través de las plataformas digitales oficiales del Instituto de Seguros o acercándose a las delegaciones correspondientes para completar los formularios de participación.