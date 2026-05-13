La diputada María Ferrín advirtió que el ajuste nacional pone en riesgo la educación pública

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La diputada provincial María Ferrín, del bloque Jujuy Crece, afirmó que el sistema universitario argentino “es reconocido a nivel mundial por su carácter inclusivo y de excelencia”, cualidad que la gestión nacional libertaria “se niega a aceptar”.

La diputada María Ferrín advirtió que el ajuste nacional pone en riesgo la educación pública

 “La política de ajuste de Javier Milei no sólo pone en peligro el financiamiento de las universidades públicas, sino que también atenta contra la calidad y la accesibilidad de la educación en todo el país”, alertó.

Para Ferrín, “la falta de financiamiento no sólo impacta en la infraestructura y el equipamiento de las universidades, sino también en el salario de los docentes” y apuntó que estos “denunciaron el deterioro de sus condiciones laborales”.

En ese marco, advirtió que “Jujuy no está exenta de estos recortes” y lamentó el desinterés de los libertarios locales que “están ocupados en obstaculizar al Gobierno de Jujuy”.

“El recorte presupuestario implementado por Milei al sistema educativo, empuja al Estado provincial a asumir con “recursos propios” lo que fue el Fondo Nacional de Incentivo Docente, El Fondo de Compensación Salarial, becas estudiantiles y programas educativos como el Plan de Alfabetización”, subrayó.

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