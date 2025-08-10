Patio de Emprendedores Sostenibles presente en la Feria del Libro

El equipo del Club de Emprendedores y del Patio de Emprendedores Sostenibles, dependientes de la secretaría de Planificación y Ambiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, participa de la 21° edición de la Feria del Libro que se realiza en el Cabildo Histórico hasta el 17 del corriente.

La secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, recorrió la propuesta municipal que incluyó la instalación de 10 stands reutilizables, fabricados íntegramente con cartón reciclado. En estos espacios rotarán alrededor de 20 emprendedores seleccionados, quienes presentarán iniciativas vinculadas a la industria del libro. Al respecto, Díaz destacó, “para el Municipio es muy importante esta conexión público-privada y, sobre todo, el fortalecimiento de nuestros emprendedores”.

El director del Club de Emprendedores, Gastón Aguilera, señaló “este es el cuarto año consecutivo en que participamos de la Feria del Libro acercando emprendedores, y en esta ocasión lo hacemos en el Cabildo. Presentamos una propuesta innovadora, gracias a la directora general de Desarrollo Jimena Jurado, que nos permitió armar los stands de manera sostenible, siguiendo las premisas de la Secretaría de Planificación y Ambiente. Cada uno está fabricado íntegramente con cartón reciclable y es 100% reutilizable”.

Nos pusimos en contacto con la empresa Exincor, que nos proveyó el cartón con el que armamos parte del Patio Emprendedor. Este espacio participará en la Feria del Libro tanto el sábado 9 como el sábado 16, con la presencia de 20 emprendedores en total: 10 en la primera jornada y otros 10 en la segunda, para así brindar la oportunidad a la mayor cantidad posible de emprendedores”.

Por su parte, la arquitecta María Inés Pemberton, presidente de la Fundación Feria del Libro, sostuvo, “para nosotros es fundamental la vinculación con el sector público; este es un emprendimiento independiente -desde este año somos una fundación- cumplimos 21 años y siempre han estado presentes instituciones públicas como la Muni, el Gobierno Provincial; creemos que esta es la forma porque trabajamos para nuestra comunidad”.

“En esta Feria del Libro nos pone felices de estar acá, no solo por el espacio que está muy lindo, sino porque se abre a la comunidad; es un espacio abierto, convocante; vinculamos dos instituciones, el Centro de Arte Joven Andino y la Escuela de Cine; es abrir las puertas de instituciones que, por ahí, se reducen a grupos específicos y, entonces, esta feria lo que viene a proponer es que: al ser parte de nuestra ciudad vengan todas las personas que puedan, chicos, grandes, de todas las edades; hay una actividad tras otra, tenemos programación permanente, son 7 espacios en simultáneo”.

Con respecto a la participación del Patio Emprendedor, aseguró, “contar con este segmento, el sector emprendedor, es importante porque lo reconocemos también como parte de nuestra cultura -como las industrias culturales que conforman nuestra idiosincrasia-; la idea es traerlos y que la gente pueda conocer las maravillas que tenemos en Jujuy, gente productora, artistas y escritores en toda su extensión y en el más amplio de los sentidos”.

Finalmente invitó, “Quedan muchos días pro disfrutar, siempre pedimos que lean el programa antes que está en todas las redes -nosotros, pensando en el ambiente, hace ya muchos años que no imprimimos el programa en papel; es fundamental porque estamos disminuyendo la cantidad de basura o residuos-; vamos a estar hasta el 17 de agosto, con horarios diferenciales los días de semana; este sábado 9 cierra La Yugular en un escenario abierto con entrada libre y gratuita, y tendremos presentaciones de libros, estará “el Turco” Alabi que presentará los libros de su taller literario”.