Más de 200 niños y niñas participaron de jornada de Gimnasia Artística

10 / agosto / 2025 Deportes

En el Centro Deportivo N° 4 de Campo Verde, se desarrolló una nueva fecha deportiva de la que participaron alrededor de 200 niños y niñas de los distintos centros deportivos municipales en categorías Infantiles y Mini.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Rodrigo Altea, comentó, “estamos sumando distintas instituciones para que tengan un ámbito adecuado para competir, particularmente en esta escuela, colindante con el NIDO Campo Verde, que tiene un lugar adecuado para recibir a los chicos, junto a los profesores y personal de la Dirección General de Deportes para puntuar y colaborar con las distintas instituciones que nuclean a estos niños y niñas en la Gimnasia Artística”.

El director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, añadió, “la idea es ir rotando por distintos lugares de la capital -en centros deportivos y espacios municipales- en esta ocasión en este centro deportivo que nuclea a todo lo que sería Chijra y Campo Verde”, y sostuvo, “vinieron chicos de todos los centros deportivos, es un torneo con mucha convocatoria y los chicos la pasaron muy bien, especialmente desde que estamos alineados a la Federación y Asociación de Gimnasia”.

A su turno, el coordinador del Centro Deportivo N° 4 de Campo Verde, Juan Vallejo,  expresó los correspondientes agradecimientos, “al Municipio, a la comunidad y a los padres que han colaborado para que este torneo salga adelante; sin la participación y compromiso de los padres, esto sería imposible ya que a pesar de las inclemencias del tiempo, han estado desde temprano al pie del cañón para que se realice de la mejor manera posible”, y brindó detalles sobre la jornada deportiva, “estuvimos trabajando con categorías Mini e Infantiles, calculamos que participaron unos 200 chicos de los distintos barrios de la capital”.

En coincidencia con lo expresado por el director general, destacó, “desde la Dirección General de Deportes se ha armado un grupo de trabajo donde se ha designado y capacitado jueces para este tipo de torneos; también se ha implementado el trampolín”.

