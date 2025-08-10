Multitudinaria convocatoria en el Trail de San Pedro

El trail se convirtió en una marca registrada en Jujuy y en el país, por la importante convocatoria de atletas, aproximadamente 1.000 competidores fueron parte de este certamen.

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, saludó a los competidores que participaron en el trail desarrollado en el complejo “Tierra Brava” de San Pedro. Estuvieron presentes el intendente Julio Bravo, y el secretario de Deportes, Luis Calvetti.

En la ocasión, el mandatario provincial saludó a los atletas y les deseo éxitos en la competencia deportiva.

Así también, agradeció a los diferentes deportistas de otras provincias y le dejó un mensaje: “Estoy feliz de recibirlos en Jujuy”.

En la parte final, instó a seguir con la práctica deportiva y a compartir el momento. En ese sentido, añadió: “Muchas gracias por estar y a disfrutar de esta movida”. Asimismo, Calvetti valoró el trabajo del equipo que le acompaña como también, destacó la tarea de los municipios para llevar adelante este famoso trail que recorre la provincia. “Quiero agradecer al intendente Bravo por abrir las puertas de San Pedro”, sostuvo.

Adelantó los próximos trails, se realizarán en Huacalera y luego en los diques. Reconoció el trabajo de SAME, de la fuerza de seguridad y de Defensa Civil por el acompañamiento continuo en estas competencias deportivas. “Esto es un crecimiento para Jujuy, poco a poco se va transformando en un escenario deportivo”, definió.