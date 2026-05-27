El SAME 107 realizó más de 1,3 millones de asistencias desde su creación en Jujuy

Con más de 109 mil asistencias realizadas solo durante 2025 y dando respuesta a entre 500 y 800 llamados diarios, el SAME 107 continúa consolidando su crecimiento siendo uno de los servicios esenciales más importantes de la provincia.

“Detrás de cada llamado hay una persona que necesita una respuesta rápida, humana y eficiente. Ese es el compromiso que sostenemos todos los días”, expresó el director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) 107, Pablo Jure, en vísperas del 23° aniversario de la institución que concretó desde sus inicios un total de 1.309.627 asistencias.

En funcionamiento desde el 28 de mayo de 2003, el SAME 107 trabaja las 24 horas, todos los días del año, con 890 trabajadores distribuidos en toda la provincia, 70 unidades móviles, 16 móviles logísticos, 11 bases operativas y 27 Unidades de Soporte de Emergencia (USEs), fortaleciendo la territorialidad y optimizando los tiempos de respuesta ante situaciones críticas.

Durante el último año, el sistema incorporó 22 ambulancias nuevas, además de un móvil 4×4 y un minibús, ampliando la capacidad operativa. A esto se suman 1.386 coberturas sanitarias con más de 17 mil personas asistidas, más de 27 mil intervenciones en Salud Mental y 60 traslados aéreos sanitarios concretados durante 2025.

También logró la apertura de una Base Operativa en El Carmen, y tres Unidades de Soporte en Emergencias (USE) en Palma Sola, 25 de Mayo en Monterrico y Ciudad Cultural en San Salvador de Jujuy reforzando zonas estratégicas de nuestra provincia para mayor cobertura. Respecto al fortalecimiento de recursos humanos, incorporó a 25 nuevos agentes en diferentes áreas.

“El desafío es seguir llegando a más lugares y continuar fortaleciendo una atención cercana, rápida y de calidad para toda la comunidad”, sostuvo Jure, recordando que el trabajo de la red prehospitalaria responde a los máximos estándares de calidad a nivel internacional con un promedio de 180 personas en guardia activa por día.

El SAME 107 fortalecido

Las capacidades del SAME 107 fortalecidas a través de los años permitieron reducir tiempos de respuesta en emergencias; incrementar la eficiencia en la atención prehospitalaria; mejorar las condiciones de trabajo del personal operativo y ampliar el alcance en zonas de difícil acceso.

El sistema es pionero en salud mental de emergencias, internación domiciliaria pública con móviles asignados de manera exclusiva, vuelos sanitarios, asistencia de rescate en helicóptero, comunicación de emergencia, asistencia a víctimas múltiples y coberturas multitudinarias y es clave en apoyo de traslado junto a CUCAIJUY e INCUCAI así como en traslados secundarios interhospitalarios. Además, iniciando en el presente 2026, junto al Hospital Pablo Soria es sede para la formación de residentes en la especialidad de Emergentología.

Tecnología y modernización

En el último año, alcanzó igualmente significativos avances en digitalización documental, procesos de compras, incorporación de áreas protegidas y la mejora de circuitos para mejor calidad de los tiempos de respuesta interna mientras sumó nuevas herramientas, entre ellas Starlink, antenas VHF, HT de mayor alcance, dispositivos GPS y Estación Móvil de Comunicaciones para mejorar de manera notable la operatividad de las bases y la comunicación en terreno, equipamiento con el cual se realizó por primera vez la asistencia vía telemedicina en el reciente operativo Punta Corral.

En el presente 2026, las principales proyecciones y líneas de trabajo apuntan al fortalecimiento de la centralización telefónica en San Salvador de Jujuy, la creación de la nueva base operativa en Susques y el desarrollo de un taller propio de costura destinado a la confección de indumentaria y equipamiento específico del SAME 107, como bolsos y mochilas de vía aérea.