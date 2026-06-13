Jugamos por el Planeta: Cientos de familias se sumaron a la jornada ambiental en el Parque San Martín

En el marco del Mes del Ambiente, familias enteras disfrutaron de una mañana que combinó deporte, concientización ambiental, premios y la visita especial de la «Scaloneta Nativa». El evento contó con el respaldo de autoridades provinciales y municipales.

La punta del Parque San Martín se transformó esta mañana en el escenario de una verdadera fiesta familiar y ambiental. Bajo el lema «Jugamos por el Planeta», cientos de personas se sumaron a una jornada que superó las expectativas de convocatoria, logrando una masiva concurrencia y una alta interacción comunitaria.

El evento estuvo encabezado por el ministro de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Leandro Álvarez, junto a la secretaria de Planificación y Ambiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Adriana Díaz, quienes destacaron la importancia de articular el deporte y la recreación como herramientas clave para la educación ambiental.

Educación, música y la «Scaloneta Nativa»

Uno de los momentos más destacados y celebrados por los más chicos fue la participación del reconocido biólogo Eduardo Vargas, quien brindó una charla didáctica sobre la biodiversidad local. Los niños y niñas no solo aprendieron sobre la fauna jujeña, sino que además interactuaron, jugaron y se sacaron fotos con los muñecos de la «Scaloneta Nativa»: el Yaguareté, el Gato Andino y la Vicuña, las grandes estrellas de la jornada.

A lo largo de la mañana, el ritmo y la música mantuvieron la energía bien alta con intercambio de figuritas y diversos juegos ambientales y los torneos municipales de fútbol y básquet.

Compromiso sustentable y grandes premios

El compromiso con el cuidado del entorno se vio reflejado en el éxito del Ecocanje, donde los asistentes acercaron una gran cantidad de residuos secos reciclables a cambio de bolsas ecológicas.

Como broche de oro de una mañana inolvidable, se realizaron numerosos sorteos y regalos durante toda la actividad, cerrando el encuentro con la entrega de pelotas de fútbol y las codiciadas camisetas de la Selección Argentina inspiradas en la fauna nativa, coronando un evento que demostró que cuidar el ambiente también puede ser divertido, participativo y en equipo.