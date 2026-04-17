Paro nacional de ATE-ANAC amenaza con paralizar 30 aeropuertos

Marcelo Belelli, coordinador del gremio, confirmó que habrá impacto en las operaciones. A su vez, denuncia haberes frenados mediante recibos anulados.

El sector aerocomercial argentino se encamina hacia una jornada de extrema complejidad. En un contexto de creciente tensión gremial, la Coordinación Nacional de ATE ANAC ha confirmado su adhesión al Paro Nacional convocado para el próximo 21 de abril.

Esta medida de fuerza, que promete afectar la operatividad de 30 aeropuertos en todo el país, surge tras el fracaso de la instancia de conciliación obligatoria, dejando a miles de pasajeros y a la industria turística en vilo ante lo que se prevé como un martes de cancelaciones y demoras generalizadas.

El origen del conflicto: Una conciliación «inédita» y promesas incumplidas

La crisis que desemboca en este anuncio no es repentina. Según declaraciones de Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE ANAC, el proceso de conciliación obligatoria dictado por la Secretaría de Trabajo ha sido, en sus palabras, «inédito en la historia de las relaciones laborales». El dirigente denuncia que, durante todo el período legal de tregua, el Gobierno Nacional no convocó a una sola audiencia de negociación, impidiendo cualquier posibilidad de arribar a una salida consensuada al conflicto.

El eje central del reclamo es de índole salarial y administrativa. Los trabajadores denuncian que existía un acuerdo previo para el pago de una suma no remunerativa que incluso llegó a figurar en los recibos de sueldo de los empleados. Sin embargo, de manera sorpresiva, el Gobierno procedió a congelar los haberes, retrasar las fechas de cobro y, finalmente, anular los recibos emitidos para reemplazarlos por otros que ya no incluían dicho monto, todo esto sin brindar explicaciones oficiales.

Esta situación se agrava por la percepción de una marcada desigualdad dentro del sector transporte. Belelli destaca que, mientras otros organismos y empresas ligadas al transporte aéreo como EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) y Aerolíneas Argentinas sí han recibido incrementos salariales, el personal de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) ha quedado rezagado.

Es importante recordar que la ANAC es el organismo encargado de fiscalizar, regular y controlar el funcionamiento de todo el sistema aeronáutico, lo que otorga a sus trabajadores un rol crítico en la seguridad y logística de los vuelos.

Impacto directo en los pasajeros: ¿Qué esperar el 21 de abril?

Para el viajero frecuente y el turista que tiene planeado desplazarse el próximo martes, el panorama es desalentador. Al no haberse extendido los días de prórroga de la conciliación obligatoria, el gremio se encuentra en «libertad de acción plena» para llevar adelante medidas de acción directa.

¿Cómo afectará esto concretamente a los usuarios?

Cancelaciones y Demoras: Dado que el personal de ANAC interviene en procesos esenciales de regulación y control en los aeropuertos, la falta de este servicio puede impedir el despacho de vuelos. La medida afectará a 30 terminales aéreas en todo el territorio nacional.

Incertidumbre en los Cronogramas: El gremio ha advertido que en los próximos días comunicará los detalles específicos de las medidas de acción directa a nivel sectorial, lo que significa que la afectación podría variar según el aeropuerto y la franja horaria.

Colapso de Canales de Atención: Ante el anuncio, es esperable que las aerolíneas comiencen a recibir una oleada de consultas para reprogramaciones, lo que suele saturar los sistemas de atención al cliente.

El comunicado oficial de ATE ANAC apunta directamente a la gestión política, mencionando específicamente al ministro Sturzenegger por su supuesta negativa a generar ámbitos de diálogo y por «pisar el sueldo» de los empleados públicos. Además, denuncian un intento previo del Gobierno por cercenar el derecho constitucional a huelga mediante normativas que luego fueron frenadas por la Justicia.

Recomendaciones para los viajeros por el paro de ATE-ANAC

Ante la confirmación de que no hay limitaciones gremiales vigentes para el 21 de abril, se sugiere a los pasajeros:

Contactar a su aerolínea o agencia de viajes: No esperar al día del paro para consultar el estado del vuelo. Muchas compañías ofrecen cambios de fecha sin penalidad ante anuncios de medidas de fuerza nacionales.

Monitorear los canales oficiales de los aeropuertos: Estar atentos a las comunicaciones de Aeropuertos Argentina y de la propia ANAC.

Prever traslados alternativos: Si el viaje es de cabotaje y de corta distancia, evaluar opciones terrestres, aunque estas también suelen verse sobrepasadas cuando el espacio aéreo entra en conflicto.

El conflicto parece haber llegado a un punto de no retorno para esta fecha. Según el comunicado, «el daño institucional y la intencionalidad política resultan innegables». Con las cartas sobre la mesa y una libertad de acción ratificada por el gremio, el 21 de abril se perfila como una de las jornadas más desafiantes para el turismo y la aviación civil en lo que va del año.

(mensajero.com.ar)