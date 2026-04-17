Atención dispar a afiliados del ISJ en clínicas y consultorios de Jujuy

El Instituto de Seguros de Jujuy informó cómo se desarrolla la prestación de los servicios.

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) informó que, a pesar de las medidas adoptadas por el Colegio Médico, la atención a sus afiliados se mantiene, aunque con funcionamiento dispar en distintos puntos de la provincia.

Según precisó el organismo, personal de auditoría se encuentra recorriendo consultorios y clínicas para relevar la situación en territorio. En ese marco, se detectó que las prestaciones se brindan de manera dispar, especialmente en los sanatorios Lavalle, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Palpalá y clínica Los Lapachos.

En cuanto a la atención en los consultorios, se deja aclarado que el nivel de adhesión a las medidas es mínimo, aunque no habría afectado de manera significativa la atención. En muchos casos, los profesionales continúan prestando servicios de forma individual, pese a la disposición del Colegio Médico.

Desde el ISJ destacaron que algunos prestadores optan por mantener la atención a los afiliados, como una decisión particular, lo que contribuye a sostener parcialmente la cobertura en este servicio de salud.

Por último, el organismo recordó que, ante cualquier inconveniente o negativa en la atención, los afiliados pueden realizar sus reclamos a través del call center, comunicándose al 0810-777-72583.