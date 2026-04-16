Fiscales del MPA investigan amenazas en distintos establecimientos educativos de la provincia

El mismo se realiza en coordinación con Seguridad y Educación, por lo que se refuerzan medidas preventivas por estos casos.

El Ministerio Público de la Acusación informa que se encuentran en curso diversas investigaciones vinculadas a la aparición de expresiones amenazantes en establecimientos educativos de las ciudades de Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Tilcara, San Pedro y San Salvador de Jujuy.

De acuerdo a las actuaciones, en los distintos establecimientos se detectaron mensajes con contenido intimidante, que hacían referencia a la realización de presuntos tiroteos en fechas determinadas. En uno de los casos, las expresiones se vincularían a contenidos difundidos a través de redes sociales, lo que también forma parte de las líneas de investigación en curso.

A partir de ello, se dispuso la implementación de medidas preventivas en cada uno de los establecimientos involucrados, con presencia policial y acompañamiento de equipos de los Ministerios de Seguridad y Educación, priorizando tanto el avance de las investigaciones como el resguardo de la comunidad educativa.

En paralelo, se desarrollan tareas investigativas que incluyen relevamientos en los establecimientos, análisis de registros fílmicos, entrevistas y otras diligencias orientadas a establecer la autoría de los hechos.

El Ministerio Público de la Acusación remarca que las situaciones son abordadas con la seriedad que ameritan, tratándose de conductas que no constituyen hechos menores, sino que son investigadas como delitos penales enmarcadas en la figura de “Intimidación Pública”, prevista en el Art. 211 del Código Penal, que contempla penas de entre 2 y 6 años de prisión.

Asimismo, se destacó que desde el inicio se trabaja de manera articulada y permanente con la Cartera de Educación, el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia, reforzando las acciones preventivas y el abordaje integral de cada caso.

Las investigaciones continúan en pleno desarrollo, con todos los recursos disponibles abocados al esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.

Más escuelas

Extraoficialmente nuestro medio digital tomo conocimiento que en el Departamento Palpalá en tres establecimiento ocurrió lo mismo, estos fueron en la Escuela de Comercio N° 2 «Dr. Manuel Belgrano», en la Escuela de El Brete y en el Colegio N°1 «Domingo Faustino Sarmiento», donde directivos realizaron las medidas correspondiente a estos casos, entre una de estas la denuncia y el acta de lo sucedido.