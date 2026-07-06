Jujuy fortalece su conectividad con nuevas inversiones en redes 5G y fibra óptica

Carlos Sadir recibió a directivos de Telecom Personal, quienes presentaron el plan de inversiones que la empresa desarrollará en la provincia para ampliar la red 5G y el despliegue de fibra óptica en más localidades y corredores turísticos.

El gobernador Carlos Sadir recibió a autoridades de Telecom Personal, quienes presentaron el nuevo plan de inversiones que la empresa ejecutará en Jujuy con el objetivo de fortalecer la conectividad a través de la expansión de la red 5G y el despliegue de fibra óptica en distintas localidades de la provincia.

En ese marco, el mandatario destacó que estas inversiones representan un paso importante para consolidar el desarrollo tecnológico de Jujuy y ampliar las oportunidades para todos los jujeños.

«Seguimos trabajando para que Jujuy esté cada vez más conectado. Recibimos a las autoridades de Telecom, quienes presentaron su plan de inversiones para fortalecer la conectividad en nuestra provincia, con la expansión de la red 5G y el despliegue de fibra óptica en más localidades», expresó.

Asimismo, remarcó que una mejor infraestructura tecnológica tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población y en el crecimiento de distintos sectores estratégicos. «Una mejor conectividad significa más oportunidades para la educación, la salud, la producción, el turismo y la seguridad. Por eso, desde el Gobierno de Jujuy acompañamos todas las inversiones que generan desarrollo e innovación», afirmó.

Finalmente, Sadir sostuvo que el objetivo es garantizar que el acceso a las nuevas tecnologías llegue a toda la provincia. «Queremos que cada jujeño, viva donde viva, tenga acceso a mejores comunicaciones y que nuestros corredores turísticos, rutas y comunidades cuenten con infraestructura tecnológica que les permita crecer», concluyó.

Plan estratégico de inversiones en Jujuy

Por su parte, la directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal, Silvana Cataldo, destacó la articulación entre el sector público y privado y confirmó que la empresa continuará ejecutando su plan estratégico de inversiones en Jujuy, con foco en la expansión de la red 5G y el despliegue de fibra óptica en las principales ciudades y centros turísticos de la provincia.

Participaron también del encuentro la presidenta de SAPEM, Valeria Mendoza; el diputado provincial Diego Rotela; y miembros del directorio de Telecom Personal.