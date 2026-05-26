Pareja sin vida en Santa Rita: Confirmaron la causa del deceso

La mujer había sido denunciada como desaparecida. Las primeras pericias determinaron que ambos fallecieron por inhalación de monóxido de carbono.

Producto de la intervención del Ministerio Público de la Acusación, anoche se realizaron tareas de inspección en una vivienda ubicada sobre calle Mendoza del barrio Santa Rita de la Capital jujeña, donde fueron hallados los cuerpos sin vida de quienes en vida se llamaran V. V. V., de 46 años de edad, y O. S. E., de 48 años.

La causa es investigada con intervención del fiscal Alejandro Gurrieri y del ayudante fiscal Fernando Barconte.

Según consta en las actuaciones, previamente se había activado el protocolo de búsqueda de la mujer, tras una denuncia realizada por sus familiares, iniciándose de inmediato distintas tareas investigativas que permitieron establecer el domicilio donde finalmente se produjo el hallazgo.

Al arribar al inmueble, que era propiedad de la pareja de la mujer, los investigadores advirtieron que una de las habitaciones se encontraba cerrada con llave colocada desde adentro.

Luego del ingreso al lugar, localizaron a ambas personas sin vida en el interior de la habitación.

Durante las pericias realizadas en el inmueble, personal de Criminalística localizó un brasero con restos combustionados.

El examen realizado por Medicina Legal determinó como causal de deceso asfixia por inhalación de monóxido de carbono y estableció que ambas personas habrían fallecido al menos 12 horas antes del hallazgo, no solicitándose la realización de autopsias.

En el lugar trabajaron además personal policial y efectivos de Criminalística, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes bajo directivas de la fiscalía interviniente.