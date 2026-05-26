Marta Sayago: “En la elección de los IES se juega la educación pública”

Las elecciones en el Instituto de Educación Superior N° 5 se celebrarán el 29 de mayo de 10 a 19:30 horas para renovar sus autoridades.

Están habilitados para participar 250 docentes; 50 personal no docente, cerca de 3 mil estudiantes de 14 carreras y 3 tecnicaturas, y 1.138 egresados.

La Profesora Marta Sayago, candidata a rectora del IES N° 5 » José Eugenio Tello» destacó la importancia del próximo acto electoral para renovar autoridades en los Instituto de Educación Superior.

Señaló que para “poder transformar la situación crítica en la que están los IES con docentes precarizados, estudiantes sin clases y una burocracia administrativa que retrasa el futuro de los egresados”.

La lista Azul N° 5, lleva de candidata a rectora a Marta Sayago, y como candidatas a vicerrectoras a Roxana Soraire, Valeria Vivero y Yolanda Mamaní se presentan como “una alternativa en estas elecciones para recuperar los valores de la institución para con la comunidad educativa y recuperar la excelencia académica”.

“Se juega mucho más que una renovación de autoridades, en realidad todos aquellos que estamos preocupados por una educación pública, gratuita y obligatoria, que es un estandarte para la nación argentina, es muy significativo”, manifestó Marta Sayago.

El diagnóstico de la Institución es preocupante, entre ellos 70 docentes que no cobraron sus haberes por un año, “el motivo fue la falta de gestión de la Institución”, expresó Marta Sayago y subrayó que el perjuicio a los docentes afectados que no cobraron un año entero repercute en el dictado de clases a los estudiantes.

Por otra parte, estudiantes de diversas carreras que no tenían docentes, recién la semana pasada se conoció que hubo cerca de 60 cargos a cubrir. Preocupa la inestabilidad de cargos a docentes que impactan en la trayectoria de los cursantes.

También señaló que “los últimos años asistimos a una precarización de los docentes”, explicó que “años antes asumíamos una unidad curricular, y año a año nos daban continuidad. Incluso en nuestras declaraciones juradas teníamos un asterisco que decía hasta tanto se sustancien los concursos de antecedentes de oposición», situación que se agravó después del 2017.

“El gobierno está siendo insensible con la colectividad docente, por cuanto no solamente ahora nos da un 3%, sino que ni siquiera llegan a recibir su sueldo entero los profesores”, describió el padecimiento de docentes.

“En un año clave tenemos la posibilidad, por supuesto, de mejorar el actual diseño curricular y todo lo que sucede en las instituciones, pero depende mucho de lo administrativo. En lo que es el sistema formador provincial, el gobierno cubre el sueldo de los docentes, pero hace falta muchos más recursos para que las instituciones de formación docente funcionen como corresponden”, señaló la docente de la lista Azul.

Por último, Sayago manifestó que “es una oportunidad democrática para ejercer nuestro voto, para venir e involucrarse con la vida institucional”.