Los Tekis cantan a beneficio de Casa de la Bondad en Buenos Aires

El grupo folklórico jujeño ofrecerá un recital solidario el 27 de mayo en el Auditorio de Belgrano para colaborar con el centro de cuidados paliativos de la fundación Manos Abiertas.

La reconocida agrupación jujeña Los Tekis ofrecerá un espectáculo solidario a beneficio de Casa de la Bondad, el Centro de Cuidados Paliativos de la Fundación Manos Abiertas, dedicado a la atención integral de personas desamparadas con enfermedades terminales en fase final.

El concierto será presentado por Fernando Bravo y tendrá lugar el 27 de mayo a las 20 en el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348, Buenos Aires).

La propuesta busca reunir fondos para sostener la tarea de Casa de la Bondad, espacio donde se brindan cuidados paliativos integrales y acompañamiento humano a personas en situación de vulnerabilidad extrema, ubicado en Moreno 2448, en la ciudad de Buenos Aires.

Las entradas se encuentran a la venta desde $ 30.000 a través de Ticketek.

Quienes no puedan asistir al recital también podrán colaborar realizando una transferencia a la cuenta MANOS.ABIERTAS.BSAS o comunicándose por WhatsApp al +54 9 11 3763-5864.

La Fundación Manos Abiertas nació en 1992 en la localidad bonaerense de Villa de Mayo, impulsada por un grupo de voluntarios guiados por el entonces padre jesuita Ángel Rossi SJ, hoy cardenal y arzobispo de Córdoba, con el objetivo de acompañar a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Actualmente desarrolla su labor en 12 ciudades del país: Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Concordia, Chaco, Salta, Mar del Plata, Jujuy, Santa Fe, Neuquén, Mendoza y Rafaela.

En julio de 2019, la institución suscribió un acuerdo con la Compañía de Jesús (ARU), mediante el cual quedó establecida como una «obra apostólica con especial vinculación con la Compañía de Jesús», reconociendo en San Ignacio de Loyola y en la espiritualidad jesuita su fuente de inspiración e identidad.

Más información en https://manosabiertas.org.ar/