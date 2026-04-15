PAMI: Médicos analizan parar por tiempo indeterminado y farmacias reclaman pagos

El delegado de los facultativos que atienden en Córdoba, Atilio Rossi, dijo a Cadena 3: “El nuevo sistema nos quita el 52% del ingreso”. Desde el Colegio de Farmacéuticos, Germán Daniele advirtió: “Les adeudamos a droguerías”.

En medio de una medida de fuerza de tres días, el delegado en Córdoba de la Asociación de Profesionales del PAMI (APAMI), Atilio Rossi, expresó este miércoles su profunda preocupación y asombro por el nuevo sistema de pago de «cápita unificada» impuesto por la obra social PAMI.

Según Rossi, esta modificación, que el Gobierno nacional asegura fue solicitada por los propios profesionales, es en realidad una imposición que reduce los ingresos de los médicos de cabecera en un 52%.

El representante detalló que un médico con 400 afiliados a su cargo, que anteriormente percibía un ingreso de $1.650.000, pasará a cobrar apenas $800.000 con el esquema retroactivo aplicado desde el primero de abril.

Rossi calificó como una «total mentira» que los médicos hayan pedido este cambio y cuestionó duramente los argumentos del director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguizamo, sobre la carga de trabajo y la retribución.

El delegado explicó que es «humanamente imposible» atender a 1.000 o 1.500 afiliados, como sugieren las autoridades, ya que el vínculo con el paciente adulto mayor es constante y demanda atención incluso fuera de horario a través de celulares y mensajes.

Rossi subrayó que el sistema actual se vuelve inviable para la prestación, ya que la inmensa mayoría de sus pacientes requiere medicación y seguimiento permanente, lo que desmiente la lógica oficial de pagar un monto fijo «se atienda o no» al paciente.

Finalmente, el titular de APAMI advirtió sobre una posible intencionalidad de «destruir el primer nivel de atención médica», lo que obligaría a los jubilados a «deambular de clínica en clínica buscando especialistas» sin una referencia clara.

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades nacionales durante las jornadas de protesta, el gremio mantiene reuniones con representantes de todo el país para definir la profundización de las medidas de fuerza.

Rossi concluyó que la situación es crítica y que el ánimo de los profesionales es «profundizar el reclamo» ante un escenario que consideran destructivo para la salud de sus pacientes.

El reclamo de las farmacias

El director del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Germán Daniele, desmintió las declaraciones oficiales del PAMI y advirtió sobre una deuda superior a los 10.000 millones de pesos con las farmacias de la provincia.

Según explicó a Cadena 3, aunque el organismo realizó pagos recientemente, el sistema se encuentra en un «círculo vicioso», donde siempre quedan cuatro vencimientos impagos, equivalentes a un mes completo de facturación.

Esta situación es crítica para el sector, ya que la dependencia de la obra social nacional representa entre el 60% y 70% de las ventas totales de las farmacias, cuyos compromisos con las droguerías son de carácter semanal.

La ruptura en la cadena de pagos ha comenzado a afectar la provisión de medicamentos, especialmente en las farmacias de barrio, que cuentan con menor espalda financiera.

Daniele señaló que muchos establecimientos han perdido el crédito con las droguerías y se han «comido el stock», lo que obliga a los jubilados a deambular por distintos sectores para conseguir sus remedios.

El dirigente denunció que el PAMI se está financiando con el capital de las pequeñas economías locales, poniendo en riesgo la atención de proximidad que garantiza el acceso a la salud de los adultos mayores.

Finalmente, el representante de los farmacéuticos alertó sobre el impacto en los pacientes polimedicados, quienes ante la crisis económica y las dificultades de cobertura a veces se ven tentados a discontinuar sus tratamientos.

En este contexto, destacó el rol del farmacéutico para asesorar a los afiliados en los trámites de gratuidad y así evitar que el factor económico impida el acceso a la medicación.

Daniele instó a las autoridades a normalizar la situación para frenar el deterioro en la prestación y asegurar que ningún jubilado quede sin sus remedios fundamentales. (Cadena3)