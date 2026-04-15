Acusan a Messi y la AFA de incumplir un contrato por dos amistosos en Miami

El astro argentino habría sido demandado por un promotor de eventos que alega que incumplió un contrato de 7 millones de dólares al no presentarse en un amistoso en Florida.

Lionel Messi se encuentra en el centro de una controversia legal tras ser demandado por un promotor de eventos con sede en Miami. La demanda, presentada por Vid Music Group, sostiene que el destacado futbolista argentino violó un contrato de 7 millones de dólares al no participar en un partido amistoso el año pasado.

La acción legal, que incluye acusaciones de fraude e incumplimiento de contrato, fue presentada el mes pasado en el tribunal de circuito de Miami-Dade. Según los registros judiciales, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también está involucrada en el caso. Hasta el momento, Messi y la AFA no han emitido comentarios al respecto.

Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, Messi juega actualmente en el Inter Miami de la MLS y también representa a la selección nacional de Argentina. Su presencia en el campo suele incrementar notablemente el precio de las entradas para los aficionados, quienes están dispuestos a pagar más por verlo jugar.

De acuerdo con la demanda, Vid Music Group firmó un acuerdo con la AFA en el verano pasado, asegurando derechos exclusivos para organizar y promover los amistosos de Argentina programados para octubre, donde el equipo debía enfrentar a Venezuela y Puerto Rico. En el contrato, se estipulaba que Messi debía jugar al menos 30 minutos en cada uno de estos encuentros, salvo que estuviera lesionado.

Durante el partido contra Venezuela, que tuvo lugar el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Florida, Messi fue visto observando el juego desde un palco, mientras su equipo lograba una victoria por 1-0.

Al día siguiente, Messi anotó dos goles en el partido que el Inter Miami ganó 4-0 frente a Atlanta, un encuentro crucial que les permitió avanzar en los playoffs de la MLS.

El partido contra Puerto Rico, que originalmente iba a celebrarse en Chicago, fue reubicado en Florida debido a las bajas ventas de entradas, que la AFA atribuyó a operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la ciudad. A pesar de que los precios de las entradas se redujeron a 25 dólares, el estadio más pequeño en Fort Lauderdale no logró llenarse.

En su demanda, Vid Music Group no ha especificado la cantidad exacta de daños que busca, pero ha afirmado que sufrió pérdidas significativas debido a la ausencia de Messi en el partido y a la baja demanda de entradas en el encuentro posterior. (Cadena3)