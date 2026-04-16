Hombre de Javier Milei pide la renuncia de Manuel Adorni

Luego de conocerse que el jefe de Gabinete gastó seis mil dólares en pasajes en avión para ir al Caribe son muchos los de la propia tropa oficialista que piden su renuncia.

Nicolás Márquez, hombre que responde directamente al presidente Javier Milei, además de ser su biógrafo oficial, reclamó este miércoles la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, Nicolás Márquez publicó un tuit en la red social X, donde no tuvo contemplaciones por el funcionario nacional.

“SE CONFIRMA JUDICIALMENTE OTRA MENTIRA DE ADORNI: Los Ministros, si tienen dignidad deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos: o acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público?”, escribió Márquez en X, ex Twitter.

«La Libertad Avanza encarnó la mística de la honorabilidad: que ella no se pierda por un sinvergüenza que se aferra al poder, ni por Ministros indecorosos que lo avalan como muñecos de cera haciendo un bochornoso acto de presencia. VOLVAMOS A SER QUIEN FUIMOS Y ARRASEMOS EN 2027, OTORGÁNDOLE AL LEÓN UNA REELECCIÓN APABULLANTE CARAJO! PD: «prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable» (Presidente Javier Milei)», completó.

#AgenciaNA