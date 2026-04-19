Palpalá: Violó la perimetral, entró a la casa de su ex y fue detenido tras una persecución

Efectivos de la Seccional 51° del barrio 18 de Noviembre de la ciudad de Palpalá, detuvieron ayer a un hombre de 26 años que irrumpió en la vivienda de su ex pareja en el barrio 18 de Noviembre, violando una medida de prohibición de acercamiento vigente.

El procedimiento se activó cuando un efectivo que realizaba vigilancia preventiva en la zona escuchó los desesperados gritos de auxilio de la mujer desde el interior de su domicilio en la calle Autonomía Jujeña.

Al verse descubierto por el personal policial, el agresor, intentó darse a la fuga a pie por las calles del sector para evitar su captura.

Sin embargo, tras una persecución que se extendió por varias cuadras hasta la intersección de avenida Fascio y Alberro, el sujeto fue reducido con el apoyo de una unidad móvil que acudió al lugar.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado bajo actuaciones sumarias por desobediencia judicial y violencia de género.

La Fiscalía interviniente ordenó el relevamiento de cámaras y la realización de una encuesta ambiental para profundizar la investigación, reafirmando el compromiso de la Unidad Regional 8 en la protección de las víctimas de este tipo de delitos.