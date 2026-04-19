Libertador: Violento robo de bicicleta terminó con dos detenidos tras persecución bajo el puente San Lorenzo

Efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4, detuvieron a dos jóvenes de 17 años que habían asaltado violentamente a un hombre de 51 años en el barrio 14 de Diciembre.

El operativo se inició cuando los uniformados auxiliaron a la víctima, quien presentaba heridas sangrantes en el rostro tras ser atacado con una piedra por sujetos que le robaron su bicicleta.

Tras una rápida investigación en la zona, los agentes capturaron al primer sospechoso y, minutos más tarde, localizaron al segundo cómplice oculto entre los matorrales bajo el puente del Río San Lorenzo. Durante este segundo procedimiento, un grupo de personas intentó evitar la detención arrojando piedras y elementos contundentes contra el personal policial, aunque los efectivos lograron evacuar la zona con el detenido y el rodado recuperado.

Finalmente, ambos implicados fueron trasladados a la Seccional 39°, donde quedaron a disposición de la Justicia, mientras el damnificado radicaba la denuncia penal correspondiente.

Gracias al profesionalismo del personal de Infantería, se logró recuperar el elemento robado y poner bajo custodia a los responsables de este violento hecho en la zona del barrio Aredes.