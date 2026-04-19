Gimnasia quiere hacerse fuerte en casa y va por otra victoria ante Almagro

El Lobo jujeño recibe este domingo al Tricolor en el 23 de Agosto con la mira puesta en sostener la cima y reafirmar su solidez como local. En un torneo parejo, cada punto empieza a valer doble.

Gimnasia y Esgrima volverá a presentarse ante su gente este domingo desde las 15:30 horas en el estadio 23 de Agosto, cuando enfrente a Almagro por una nueva fecha de la Primera Nacional.

El equipo local llega en alza, tras una victoria que lo consolidó en la parte alta de la tabla, y buscará extender su buen momento frente a un rival que también necesita sumar.

El conjunto dirigido por Hernán Pellerano ha hecho de su casa una verdadera fortaleza. Con puntaje perfecto en condición de local, el Lobo no solo gana, sino que convence. Orden, intensidad y eficacia son las claves de un equipo que parece haber encontrado identidad en un campeonato históricamente irregular y exigente.

Del otro lado estará Almagro, un equipo que llega golpeado pero que sabe complicar. El historial entre ambos es parejo, lo que anticipa un partido disputado, donde los detalles pueden marcar la diferencia. En este contexto, la concentración y la madurez serán determinantes para los jujeños.

Entre la ilusión y la obligación

Gimnasia ya dejó de ser una sorpresa. Hoy es protagonista, y eso cambia el rol, ahora tiene la obligación de sostener. Jugar en casa, con su gente y en lo más alto de la tabla, no solo es una ventaja deportiva, también implica presión.

El desafío será mental, porque estos son los partidos que definen para qué está el equipo. Ganar de local ya no alcanza, hay que hacerlo con autoridad y sin fisuras. Si Gimnasia logra sostener este nivel, no solo se afirmará como candidato, sino que empezará a construir algo más importante, la credibilidad.

En Jujuy, la ilusión crece. Y este domingo puede ser otra prueba de carácter.