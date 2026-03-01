Países del golfo Pérsico prometen responder a Irán

Baréin, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudita han emitido el domingo una declaración conjunta en la que condenan los ataques de represalia de Irán contra bases militares estadounidenses establecidas en sus territorios tras la agresión unilateral de EE.UU. e Israel hacia la República Islámica.

«El Consejo de Ministros confirmó que, ante esta injustificada agresión iraní contra los países del Consejo, tomará todas las medidas necesarias para proteger la seguridad y los asentamientos, así como las tierras, los ciudadanos y los residentes, incluyendo la opción de responder a la agresión», reza el comunicado.

Los ministros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico justifican la posible respuesta invocando el derecho a la legítima defensa ante los daños a instalaciones civiles, zonas residenciales y la amenaza a la vida de ciudadanos y residentes en sus territorios. Subrayan que la seguridad de cualquier miembro es indivisible y que persisten en la diplomacia, pero exigen el cese inmediato de los ataques para restaurar la estabilidad regional.

En medio de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el Ministerio de Defensa israelí anunció la madrugada del sábado el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica de Irán para «eliminar las amenazas al Estado de Israel».

En respuesta a la agresión no provocada, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

