Liberaron a Nahuel Gallo y viaja de regreso a la Argentina

El gendarme argentino que estuvo preso en Venezuela durante 450 días fue liberado este domingo tras una gestión “humanitaria” realizada por la AFA.

El gendarme argentino Nahuel Gallo que permaneció detenido en Venezuela 450 días fue liberado este domingo por las autoridades de ese país tras una gestión “humanitaria” realizada por la Asociación del Fútbol (AFA).

La gestión fue llevada a cabo por intermedio de la Federación Venezolana de Futbol, informó la AFA que publicó un comunicado agradeciendo a la presidente encargada, Delcy Rodríguez “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”.

Gallo estuvo detenido en Venezuela desde 2024, en la primera parte de su cautiverio con paradero desconocido, hasta que sus familiares pudieron conocer que se encontraba en la prisión El Rodeo 1 de Caracas.

El gendarme había sido detenido en un paso fronterizo con Colombia, cuando ingresaba a Venezuela para visitar a su esposa de esa nacionalidad y a su pequeño hijo, quienes se encontraban allí.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”, expresó la AFA en un comunicado.

La entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia aseguró que de esta forma se demuestra “que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”.

“Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”, añade el comunicado de la AFA.

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas las gestiones para liberar a Gallo tuvieron como mediador ante el Gobierno de Delcy Rodríguez al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez Ochoa.

La liberación fue confirmada además por la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, quien a través de su cuenta de la red social X manifestó: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina”.

“Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”, señaló la mujer.

