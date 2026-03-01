Instituto no pudo hacerse fuerte en el Kempes y perdió ante Unión de Santa Fe

Fue 2-1 por la octava fecha del certamen. Tarragona, tras un error de “La Gloria”, y Del Blanco anotaron los goles del “Tatengue”. Rafaelli marcó el empate transitorio para el equipo cordobés.

Unión derrotó a Instituto por 2 a 1 en el partido que disputaron este domingo a la noche, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

El elenco santafesino se quedó con el triunfo con los goles del delantero Cristian Tarragona, a los 42 minutos de la primera parte, y el carrilero Mateo Del Blanco, a los 10 del complemento.

La igualdad parcial había sido marcada por el volante Luca Rafaelli, en el tercer minuto de la segunda mitad.

Con el triunfo, el equipo del DT Leonardo Madelón alcanzó la tercera posición de la Zona A, con 14 unidades y a un punto de los líderes, mientras que “La Gloria” es undécima del grupo, con ocho puntos.

Con la fecha próxima aplazada por un paro en favor de los máximos dirigentes de la AFA, en la décima jornada el “Tatengue” deberá visitar a Independiente, el martes 10 de marzo a las 19.45, mientras que el equipo de Diego Flores jugará uno de las clásicos cordobeses, al visitar a Talleres el jueves 12, a partir de las 10.15.

(Cadena3)