Padre desesperado aguarda encontrar asesoramiento legal

Fue el martes 3 marzo pasadas las trece horas en que Humberto Rubén Calisaya, padre de una menor, atravesó un momento muy desalentador en nuestra ciudad Capital.

Fue al verse interceptado de manera repentina por su ex pareja y madre de la pequeña de 5años de edad, quien irrumpe de manera engañosa con la niña para apartarla bruscamente del tutor quien posee la tenencia legal.

Por esta razón es que necesita de forma urgente contar con el acompañamiento de un asesor legal para poder hacer las correspondientes presentaciones en la Justicia.

El hecho ocurrió cuando Calisaya arribaba al Jardín de Infantes, de la Escuela Obispo Padilla donde concurre la menor, tras lo ocurrido de manera abrupta, el tutor radica la denuncia en la Seccional Primera perteneciente a la Unidad Regional 1, quien no estuvo de acuerdo con los términos empleados por la efectivo policial a la hora de tomar esa denuncia.

Según los antecedentes señalados por el padre de la niña, la madre en cuestión tiene malos hábitos y además tendría que seguir algunos tratamientos.

Detalla que la cautelar que le reintegro a la menor es del año 2024, señalando a la vez, el estado inhumano y de abandono que presentaba por entonces la menor de edad.

El temor de Humberto Calisaya, quien tiene la tenencia legal, aun pasa por saber todavía si la niña se encuentra en el país, ya que la madre vive en la parte limítrofe del Estado Plurinacional de Bolivia y por esa cercanía donde reside la madre tiene el temor de que haya salido del país.

Es por ello y por todo lo expuesto tanto en comisarias como en la Defensoría Civil de Pobres y Ausentes, aguarda por un letrado del fuero local para que lo pueda ayudar, estando dispuesto a remunerar de manera escalonada los honorarios, gastos operativos y demás.

Recordó Calisaya que desde los 2 años, posee la tenencia, pero aun no agilizo la cuota alimentaria en la Justicia y mantuvo a su hija como trabajador independiente con la venta de jugos de naranja natural en el parque San Martín.

A quien pueda ayudarlo algún asesor legal dejó un teléfono para que se comuniquen 3885043175.