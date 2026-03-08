Confirmación: Ucrania despliega especialistas en drones en el Golfo ante la amenaza iraní

El presidente Zelenski confirmó el envío de expertos a la región para asistir a Estados Unidos y aliados, a cambio de misiles de defensa aérea.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que expertos en defensa con drones viajarán a Medio Oriente la próxima semana para asistir a Estados Unidos y a las naciones del Golfo en la neutralización de los dispositivos de fabricación iraní que asedian la región.

El mandatario sugirió que esta asistencia técnica es parte de una estrategia de cooperación mutua y adelantó que su país busca que el intercambio de recursos sea «en doble vía», con la expectativa de fortalecer sus propios sistemas de defensa aérea.

“La próxima semana, cuando los expertos estén sobre el terreno, analizarán la situación y ayudarán, porque llegan con sus capacidades”, declaró Zelenski, según reportes de la agencia ucraniana Unian. El objetivo es transferir el conocimiento adquirido por Kyiv en el frente de batalla, donde los drones Shahed se convirtieron en un arma constante del conflicto contra Rusia.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el intercambio plantea una dinámica de cooperación que va más allá de la asistencia técnica. Al ser consultado sobre el alcance de esta colaboración, el presidente ucraniano fue enfático al señalar la reciprocidad que espera de sus aliados: “Si hablamos de aumentar ciertos recursos, nos gustaría mucho que esto fuera en doble vía”.

Con esta declaración, Zelenski dejó en claro que la pericia de sus fuerzas es un activo valioso en el actual escenario global, vinculando directamente la ayuda prestada a los países del Golfo con la necesidad urgente de Ucrania de recibir misiles de defensa aérea para proteger su territorio.

Kyiv apuesta a que esta transferencia de capacidades permita estrechar los lazos con los países de la región, que enfrentan desafíos similares a los ucranianos frente a la tecnología de ataque iraní.

Funcionarios en la capital ucraniana han destacado que el intercambio de inteligencia y tácticas para contrarrestar drones será fundamental, especialmente al considerar que la proliferación de estos dispositivos ha alterado el mapa de seguridad en Medio Oriente.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención cómo este despliegue de especialistas ucranianos podría reconfigurar las alianzas en una zona de alta volatilidad bélica.

