Organizaciones legales denuncian acoso del «ICE» a grupos que asisten a niños migrantes

Grupos que asisten a niños migrantes en EE.UU. reportan visitas intimidatorias del ICE y del HHS, lo que genera preocupación sobre el acceso a la defensa legal para estos menores.

Diversas organizaciones dedicadas a ofrecer apoyo jurídico a niños migrantes que llegan solos a Estados Unidos han denunciado que agentes del ICE y del Departamento de Salud y Servicios Humanos intentaron ingresar a sus oficinas. Estas visitas han sido interpretadas como parte de una estrategia para intimidar a los proveedores de servicios legales.

Históricamente, el gobierno estadounidense ha brindado asistencia jurídica a menores migrantes que se encuentran sin un padre o tutor. Sin embargo, durante la administración del presidente Donald Trump, se han implementado recortes de fondos a las organizaciones no gubernamentales que ofrecen esta ayuda, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el acceso a la justicia para estos menores.

Organizaciones como Amica Center for Immigrant Rights, Ayuda y Kids in Need of Defense (KIND) informaron que agentes de la Investigaciones de Seguridad Nacional, parte del ICE, así como de la Oficina del Inspector General del HHS, intentaron acceder a sus oficinas en el área de Washington D.C.. Estos agentes solicitaron información sobre sus operaciones, pero no presentaron ninguna orden judicial.

El director de Amica, Michael Lukens, señaló que la visita de los agentes no tenía otra finalidad que la de intimidar, y resaltó que su organización ya está en contacto regular con el gobierno sobre su trabajo. «No había otra razón para presentarse que intimidarnos, y no funcionó», afirmó Lukens, advirtiendo que estas acciones son parte de un patrón más amplio de ataques a los derechos legales de los niños inmigrantes.

Por su parte, Wendy Young, presidenta de KIND, relató que dos agentes tocaron a la puerta de su oficina en busca de registros financieros, pero sin ninguna orden formal. «Creo que existe una estrategia generalizada que consiste en hostigar e intimidar a esas organizaciones que se dedican a prestar servicios a esta población tan vulnerable», agregó.

Estas visitas coinciden con una conferencia de prensa en la que el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el HHS anunciaron acciones legales contra ciudadanos guatemaltecos por supuestos fraudes en el patrocinio de niños migrantes. Young sugirió que la sincronización de estos eventos podría no ser una coincidencia.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el programa de asistencia jurídica para niños migrantes fue suspendido y posteriormente restablecido, pero algunos grupos afirman que aún no han recibido los pagos correspondientes por los servicios prestados. KIND, que ha representado a 14,000 niños y educado a otros 70,000 sobre sus derechos, reporta una deuda de 20 millones de dólares por servicios ya realizados.

Las protecciones legales para niños migrantes se instauraron en 2008 con la Ley de Protección de Víctimas de Trata, que garantiza la representación jurídica para menores en procesos de deportación, aunque no estipula que cada niño deba contar con un abogado.

(Cadena3)